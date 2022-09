Gemeinden im Vergleich – In Biel-Benken wohnt es sich am besten Die Handelszeitung liess 944 Schweizer Gemeinden bezüglich Wohnqualität miteinander vergleichen und hat nun eine Rangliste veröffentlicht. Biel-Benken, Binningen und Arlesheim gehören zu den Top 100. Sebastian Schanzer

Laut Handelszeitung punktet Biel-Benken insbesondere bei der Kategorie Wohnen. Foto: Pino Covino

Wo ist die Wohnqualität hoch? Wo gibt es ausreichend Arbeitsplätze, Schulen und Freizeitangebote? Wo ist es sicher und die Infrastruktur gut ausgebaut? Diesen Fragen hat sich das Zürcher Beratungsunternehmen für Immobilien- und Standortfragen Iazi im Auftrag der Handelszeitung gestellt. 944 von insgesamt 2145 Gemeinden der Schweiz wurden mittels Statistiken der öffentlichen Hand auf 50 Faktoren hin untersucht, wie die Handelszeitung am Mittwoch mitteilten. Daraus entstanden ist eine Rangliste der 100 attraktivsten Gemeinden. Die Gesamtbewertung lässt sich in acht verschiedene Kategorien aufschlüsseln: Arbeitsmarkt, Wohnen und Immobilien, Bevölkerungsstruktur, Steuer, Mobilität und Verkehr, Versorgung, Sicherheit und Ökologie.

Unter den Top 100 Schweizer Gemeinden befinden sich vier Baselbieter Dörfer: Biel-Benken (81), Binningen (83), Arlesheim (85) und Bottmingen (94). Wobei: Ginge es einzig um die Kategorie Wohnen und Immobilien, wäre Biel-Benken im Ranking der Handelszeitung gar auf dem 9. Platz. Auch puncto Bevölkerungsstruktur schneidet die Leimentaler Gemeinde mit dem 11. Platz sehr gut ab.

Beim Faktor Ökologie ortet das Beratungsunternehmen allerdings Handlungsbedarf bei den vier Baselbieter Gemeinden. Biel-Benken steht hier auf dem 815. Rang. Noch schlechter um die Ökologie steht es in der Gemeinde Binningen. Nur 11 der 944 untersuchten Gemeinden schneiden hier schlechter ab als Binningen. Ausnahmslos in der oberen Hälfte bewegen sich die vier Baselbieter Gemeinden bei der Bevölkerungsstruktur. Auch im Bereich der Mobilität und des Verkehrs belegen zumindest Binningen (68), Arlesheim (124) und Bottmingen (103) gute Plätze. Bei den Steuern hingegen befindet sich Bottmingen mit Rang 483 schweizweit in der unteren Hälfte, ist aber die bestplazierte der vier Gemeinden.

Basel verpasst Platz in den Top 100

Schweizweit stehen mit Cham, Zug und Risch gleich drei Gemeinden aus dem Kanton Zug an der Spitze. Insbesondere die Steuern aber auch die Kategorie Wohnen und Immobilien werden dort von der Handelszeitung als hervorragend bewertet. Die Stadt Basel hat es knapp nicht auf die Liste der Top 100 geschafft. Basel belegt Rang 101, Riehen Rang 168.

Am schlechtesten unter den 29 untersuchten Baselbieter Gemeinden schneidet Hölstein ab. Die Gemeinde im Waldenburgertal belegt Platz 752 in der Gesamtbewertung. In nur vier Gemeinden schweizweit wird die Versorgung noch schlechter bewertet als in Hölstein. Einen Achtungserfolg erzielt die Gemeinde Ormalingen: in Sachen Sicherheit belegt die Gemeinde Platz 11 schweizweit.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel. Seine Geschichten und Reportagen spielen sich in den Baselbieter Gemeinden wie auch in der Stadt ab. Gerne berichtet er zudem über Gerichtsfälle und politische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.