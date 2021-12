Was läuft am Rheinknie schief? – Lädelisterben in Basel, Shoppingparadies in Bern Während in Basel viele Ladenlokale leer stehen und immer mehr Boutiquen und kleine Läden verschwinden, blühen sie in Bern auf. Was macht die Bundeshauptstadt besser? Simon Erlanger

In Basel gehen immer mehr Boutiquen und kleine Läden zu. In Bern gedeihen sie und verleihen der Altstadt ihren typischen Charme. Hier zum Beispiel im unteren Teil der Gerechtigkeitsgasse. Foto: Franziska Rothenbühler

Bern, Anfang Dezember: Nach einer Sitzung in der Nähe des Bärengrabens begebe ich mich zu Fuss zum Bahnhof. Der Weg über die Nydeggbrücke und die Gerechtigkeitsgasse hinauf wird zur Offenbarung: Unter den Lauben der Altstadt drängen sich die Einkaufenden. Auffallend sind die zahlreichen florierenden Boutiquen und kleinen Läden. Sie bieten ihre Kostbarkeiten in historischen Kellern, auf Strassenniveau und in oberen Stockwerken der ehemaligen Handwerker-und Patrizierhäuser dar. Das Geschäft scheint zu laufen.

Keine leeren Läden und kaum Pop-up-Stores