Wasserattacke auf Basler Trommler – Im Bernbiet gibt es Applaus, in Basel einen Eimer Wasser Bei der Rückkehr von einem erfolgreichen Wettkampfspiel laufen aktive Musiker der Union Folklorique Suisse in einen gemeinen Hinterhalt. Cédric Xavier Straub

Wurde beschädigt und muss vielleicht neu bezogen werden: Eine Holztrommel mit Kalbfellbezug. Foto: Nicole Pont

Sie ahnten nichts Böses. Am Sonntagabend kehren die Tambouren und Pfeifer der Union Folklorique Suisse (UFS) vom 24. Zentralschweizerischen Tambouren- und Pfeiferfest in Kirchberg BE zurück. Das dreitägige Musikfest verlief für die Basler Aktiven sehr erfolgreich. In allen drei Kategorien räumten sie den ersten Platz ab – es herrscht freudige Stimmung unter den Zurückkehrenden. Wie immer nach auswärtigen Trommel- und Pfeiferfesten musizieren die Aktiven am Sonntagabend gemeinsam auf dem Weg vom Bahnhof an den Barfüsserplatz, um dort das eine oder andere Bier auf den Erfolg zu stürzen. Danach entscheidet sich die Formation der UFS, noch «weiterzugässlen». Ihr Ziel ist der Rümelinsplatz, wo man sich noch mal zu einem fröhlichen Umtrunk treffen will.