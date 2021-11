Analyse zur deutschen Europapolitik – In Berlin haben die Euroturbos übernommen Für Brüssel ist die proeuropäische Regierung in Berlin eine gute Nachricht. Für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron kommt das Bekenntnis zu Europa allerdings sehr spät. Stephan Israel aus Brüssel

Hier gehts nach Europa: Die Ampelkoalition in Berlin tritt mit einem ausgesprochen proeuropäischen Programm an. Foto: Markus Schreiber / keystone-sda.ch

So deutlich hat sich schon lange keine deutsche Regierung zu mehr europäischer Integration bekannt. Glaubt man dem Koalitionsvertrag, will die Ampel in Berlin fast jedes Streitthema der letzten Jahre abräumen oder zumindest mit den europäischen Partnern ohne Scheuklappen diskutieren.

Selbst die Vereinigten Staaten von Europa sind nicht tabu: Die Koalition bekennt sich zu einem föderalen europäischen Bundesstaat, wenn auch nur als langfristiges Ziel. Konkreter ist die Zusage, den Europäischen Auswärtigen Dienst zu stärken. Die Koalitionspartner sprechen sich für einen «richtigen EU-Aussenminister» aus. Der amtierende Hohe Vertreter Josep Borrell tut sich noch immer schwer, Europa eine Stimme zu geben.