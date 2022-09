Drohender Energiemangel – In Bennwil könnten die Nächte dunkel werden Die Oberbaselbieter Gemeinde Bennwil denkt darüber nach, die Strassenbeleuchtung nachts abzuschalten – um Strom zu sparen. Lea Buser

Eignet sich das Abschalten der Strassenbeleuchtung in der Nacht, um Strom zu sparen? Foto: Johanna Bossart

Wie kann man Strom sparen, und wo macht es am meisten Sinn? Die Gemeinde Bennwil macht sich Sorgen über den drohenden Energiemangel im Winter und denkt deshalb darüber nach, in den Nachtstunden die Strassenbeleuchtung abzuschalten. Primär geht es um die Quartierstrassen, doch auch die Beleuchtung an der Kantonsstrasse steht zur Diskussion. Jeweils von Mitternacht an bis 4 oder 5 Uhr morgens könnte das Dorf bald im Dunkeln liegen.

Es handle sich um eine Idee, die noch ausgearbeitet werden müsse, so Verena Scherrer-Nef, Präsidentin des Gemeinderats. Aktuell werde berechnet, welche Kosten und wie viel Energie die Dorfbeleuchtung in Anspruch nimmt. Sobald diese Zahlen vorliegen, könne ein Entscheid gefällt werden, sagt sie. Vorerst gehe es darum, dass die Gemeinde nach aussen ein Zeichen setzt. «Es ist ein Anstoss. Wir wollen etwas bewegen und sichtbar machen, dass wir etwas tun, um Strom zu sparen», so Scherrer-Nef.

Auswirkungen auf die Sicherheit

In Bennwil ist dieses Anliegen kein Novum. Bereits im Rahmen der Diskussion um die Lichtverschmutzung sei bei Versammlungen der Einwohnergemeinde schon mehrere Male der Vorschlag gekommen, in der Nacht die Strassenbeleuchtung abzuschalten. Entsprechend gebe es auch jetzt Befürworterinnen und Befürworter, so Scherrer-Nef. Sie ist sich aber auch sicher, dass sich bald kritische Stimmen melden werden.

Da auch eine Kantonsstrasse betroffen wäre, wird die Gemeinde noch Kontakt mit dem Kanton aufnehmen müssen. Andrea Bürki, Sprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, ist von der Idee nicht so überzeugt: «Wir empfehlen zum aktuellen Zeitpunkt andere Massnahmen, um Strom zu sparen». Und zwar solche, die keine Auswirkungen auf die Sicherheit hätten.

Eine Umsetzung könne die Verkehrssicherheit mindern, aber auch die Sicherheit von Passanten und Passantinnen, gibt Bürki zu bedenken. Auf Strassen ohne Licht könne mehr passieren. Dabei relativiert sie aber auch: Es handle sich in diesem Fall ja um eine kleine Gemeinde.

Die Gemeinde im Bezirk Waldenburg zählt weniger als tausend Einwohnerinnen und Einwohner. Diejenigen, mit denen die BaZ Kontakt hatte, gaben sich in der Tendenz unbesorgt. Nach 20 Uhr fahre kein Bus mehr, und ab Mitternacht sei kaum jemand mehr unterwegs.

Ob die Massnahme überhaupt eine Option ist, wird sich in einem Monat zeigen. Dann wird der Gemeinderat erneut informieren.



