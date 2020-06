Brand in Kleinbasel – In Mehrfamilienhaus bricht Feuer aus – starke Rauchentwicklung In der Nacht auf Samstag ist in an der Haltingerstrasse ein Küchenbrand ausgebrochen. Bewohner mussten evakuiert, die Strasse abgesperrt werden. Simon Bordier

Gemäss Augenzeugen standen gegen 20 Polizisten und drei Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Leserbild

In der Nacht auf Samstag, kurz nach 0 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Haltingerstrasse zu einem Brandfall, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt.

Die Polizei sei wegen des Brandes in einer Liegenschaft alarmiert worden. Vor Ort habe man eine starke Rauchentwicklung im Hinterhof des Hauses festgestellt und vorübergehend mehrere Bewohner evakuiert. Ein Leserreporter berichtet gegenüber dieser Zeitung, dass eine «grosse Rauchwolke» zu sehen war. Gegen 20 Polizisten seien zu sehen gewesen sowie drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

Gemäss Angaben der Polizei ist das Feuer «offensichtlich in der Küche ausgebrochen». Die Berufsfeuerwehr habe es wenig später löschen können.«Die Wohnung wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.» Es sei jedoch niemand verletzt worden.

Im Einsatz waren die Sanität der Rettung Basel-Stadt und mehrere Patrouillen der Polizei. Die Haltingerstrasse musste während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden.

Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.