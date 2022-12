Herr Jans, wie geht es Ihnen nach der Nichtwahl Eva Herzogs?

Ich will es diplomatisch ausdrücken: Ich freue mich darüber, dass Basel näher an den Bundesrat gerückt ist. Mit Elisabeth Baume-Schneider ist eine Frau aus der Region in den Bundesrat gewählt worden. Sie ist eine Vertreterin der Nordwestschweiz, unser Kanton hat immer gut mit ihr zusammengearbeitet. Ich habe kurz mit ihr gesprochen, und sie hat mir signalisiert, dass wir auch künftig gut zusammenarbeiten werden. Und wissen Sie, was? Ich werde sie zur nächsten Basler Fasnacht einladen und die Beziehung mit ihr pflegen.