Dank privater Initiative – In Basel wird Feinstaub künftig vor fast jeder Haustür gemessen Der Paketlieferdienst DPD rüstet seine Fahrzeuge mit Sensoren aus. Die Daten werden auf einer interaktiven Karte der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Kanton begrüsst die private Initiative. Alexander Müller

Auf dem Dach der DPD-Fahrzeuge sind kleine Laser-Sensoren installiert, die kontinuierlich die Feinstaubbelastung messen. Foto: PD

Feinstaub ist allgegenwärtig, im Winter mehr als im Sommer. Die kleinen und für die Atemwege gefährlichen Teilchen entspringen unter anderem den Verbrennungsprozessen von Heizungen oder Motoren, aber auch der Abrieb von Reifen oder Bremsen von Fahrzeugen aller Art sind häufige Quellen.

In der Region wird die Luftbelastung an mehreren Standorten kontinuierlich gemessen, beispielsweise auf der Chrischona oder an der viel befahrenen Feldbergstrasse. Nun kommen zahlreiche weitere Messgeräte hinzu, die in jedem Quartier, in beinahe jeder Strasse Daten sammeln sollen.

Das solle ein detaillierteres Bild der Situation ergeben, verspricht der Paketlieferdienst DPD. Das Unternehmen stattet nämlich 100 seiner rund 800 Fahrzeuge in der Schweiz mit Feinstaubsensoren aus. Gemessen wird vorerst in den vier Schweizer Städten Basel, Zürich, Bern und Genf. 2025 sollen dann zwei weitere Städte hinzukommen.

Feinstaubbelastung geht dank besserer Motoren zurück

Der Laser, der auf den Elektrofahrzeugen montiert ist, misst die Feinstaubkonzentration in der Luft. Der Durchschnittswert wird dann alle zwölf Sekunden an die Datenzentrale geschickt. Mittels GPS werden die Messungen einer konkreten Position zugewiesen. Gemessen wird die Belastung mit den kleinsten Feinstaubteilchen, also jene Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer. Sie sind so klein, dass sie nicht nur in die Lunge, sondern sogar in die Blutbahn gelangen können.

Bei den grösseren Feinstaubteilchen (PM10) nimmt die Belastung in der ganzen Region seit Jahren stetig ab. Der Jahresgrenzwert werde auch an stark verkehrsbelasteten Orten seit 2018 durchgehend eingehalten, sagt René Glanzmann, der Leiter des Lufthygieneamts beider Basel. Dies vor allem dank Partikelfiltern und verbesserten Motoren im Strassenverkehr.

Bei den kleineren Feinstaubpartikeln wird hingegen der Jahresgrenzwert nur in den ländlichen Gebieten eingehalten. «In der Stadt und Agglomeration befinden wir uns im Bereich des Grenzwertes oder darüber», sagt Glanzmann.

Pilotprojekte in London und Paris

Für DPD sind die Feinstaubsensoren in Basel keine Premiere: Bereits in über 20 weiteren europäischen Städten sind sie auf den Lieferfahrzeugen im Einsatz. Pilotprojekte hat es zuvor in Paris, Lissabon und London gegeben. Für DPD-Sprecher Simon Gemperli ist das Projekt bislang ein Erfolg. Insbesondere in Paris und London seien die Behörden interessiert an den Messungen gewesen. In Paris sei das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und weiteren Partnern lanciert worden. Dort seien auch Taxis mit Sensoren ausgestattet worden.

Das Unternehmen versteht die Messungen als Angebot für die Städte. Diese sollen die Daten für eigene Analysen nutzen können. Die Kosten für die Sensoren seien inzwischen «überschaubar», sagt Gemperli. «Die Fahrzeuge sind ja sowieso die ganze Zeit unterwegs.» Für die Behörden wäre es viel schwieriger, ohne Partner zu einer so detaillierten Datenbasis zu gelangen.

Das hiesige Lufthygieneamt ist dem Angebot nicht abgeneigt. «Die Daten werden wir mit Interesse analysieren», sagt Glanzmann. Der erste Kontakt zu DPD sei bereits hergestellt worden. Projekte und Engagements, die zur Verbesserung der Messtechnik und insbesondere zur Entwicklung und Optimierung von Mikrosensoren beitragen, würden sehr begrüsst.

Daten in Echtzeit einsehbar

Dass die zusätzlichen Messdaten das bereits heute «präzise» Feinstaubbild in Basel grundlegend ändern werden, glaubt Glanzmann hingegen nicht. «Es gibt bereits ein präzises Bild der Feinstaubbelastung in Basel. Diese können in der Stadt Basel schon heute in einer Auflösung von 25 mal 25 Meter in Echtzeit öffentlich eingesehen werden. Auch DPD bietet für Basel neu eine interaktive Karte an. Hier kann die Belastung für jede Adresse in Basel abgefragt werden. Die Fahrzeuge von DPD sind allerdings nur von Montag bis Freitag unterwegs, während die Messstationen des Lufthygieneamts ununterbrochen im Einsatz sind.

So entwickelt sich die Feinstaubbelastung in Basel Infos einblenden Bei den grösseren Feinstaubteilchen (PM10) werden in Basel die Grenzwerte eingehalten. Bei den feinen Partikeln (PM2,5) seien jedoch weitere Anstrengungen erforderlich, teilt das Basler Lufthygieneamt mit. Der Einsatz von Filtern reduziert dabei den Ausstoss an der Quelle, also von Auspuffen, bei Kaminen von Öl- und Holzheizungen oder bei industriellen Prozessen deutlich. Aber auch weniger Fahrten leisten einen Beitrag: Dann verringert sich nämlich jener Feinstaub, der beim Bremsen, von den Reifen und Strassen durch Abrieb und durch Wiederaufwirbelung entsteht. Wenn dereinst alle Ölheizungen in Basel durch Wärmepumpen oder einen Anschluss an die Fernwärme ersetzt sind und die meisten Autos elektrisch fahren, werde sich die Belastung der Luft mit Schadstoffen weiter reduzieren. Damit alle Grenzwerte, also auch diejenigen für Stickoxide und Ozon, eingehalten werden können, brauche es aber weitere Anstrengungen, sagt das Lufthygieneamt beider Basel. Nötig seien beispielsweise ein geringerer Ausstoss von flüchtigen organischen Stoffen als Vorläuferstoff von Ozon, leichtere Fahrzeuge oder weniger gefahrene Kilometer zur Reduktion von Brems-, Strassen- und Reifenabrieb.

Auch bezüglich Datenqualität sind bei DPD Abstriche zu machen: Sensormessungen, wie sie DPD betreibt, können laut Glanzmann einen Anhaltspunkt zur Schadstoffbelastung liefern. «Die Daten werden aber nicht das geforderte Niveau von Referenzmessungen erreichen.»

In Basel waren für kurze Zeit schon einmal mobile Daten verfügbar. Das Lufthygieneamt hatte Ende 2019 fünf Flexity-Trams mit Sensoren ausgerüstet, welche die Qualität der Aussenluft während der Fahrt massen. Bei den Messungen sei damals aber der Test der Mikrosensoren selbst im Vordergrund gestanden, sagt Glanzmann. Dabei seien über mehrere Monate die Genauigkeit und Verfügbarkeit eines Mikrosensors mit den Referenz-Messstationen des Lufthygieneamtes beider Basel verglichen worden. «Dabei wurde festgestellt, dass der Sensor zwar eine hohe Verfügbarkeit aufwies, dessen Genauigkeit aber die Vorgaben des Bundes nicht erfüllte.» Solche Mikrosensoren hätten jedoch, für relative Vergleiche und Kontrollen von Schadstoffverläufen eingesetzt, ihre Daseinsberechtigung.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.