Pilot-Anlässe in Planung – In Basel wird es schon im Juni Grossveranstaltungen geben Seit diesem Monat können Kantone erste Anlässe mit mehreren Hundert Besuchern durchführen. Im Stadtkanton dürften bald die ersten Bewilligungen dafür erteilt werden. Robin Rickenbacher

In Basel sollen im Juni Pilotveranstaltungen stattfinden, ähnlich, wie sie etwa in Sachsen bereits umgesetzt werden. Foto: Gordon Welters (Keystone)

Das gewohnte Leben scheint in schnellem Tempo zurückzukehren. Nachdem zum Wochenbeginn bereits die Restaurants ihre Innenräume öffnen durften, sollen schon auch bald wieder erste Grossanlässe stattfinden. Der Bund hat beschlossen, dass die Kantone im Juni maximal fünf Pilotveranstaltungen durchführen dürfen, bei denen die Abläufe und die Schutzkonzepte getestet werden können. Ab Juli sind dann wieder Events mit bis zu 5000 Personen möglich, sofern dies die epidemiologische Lage zulässt.

In Basel wird man von der Versuchsphase im Juni Gebrauch machen. Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Abteilung Kultur Aufrufe an die Veranstalter gestartet. Wer einen Anlass durchführen will, solle sich melden. Bis zum Einsendeschluss diesen Dienstag gingen knapp zehn Bewerbungen aus diversen Bereichen ein, wie Sonja Kuhn von der Abteilung Kultur auf Anfrage schreibt.

Am Mittwoch wird nun ein Gremium, in dem verschiedene Departemente vertreten sind, eine Auswahl treffen. Welcher Event an welchem Datum stattfinden wird, soll am Donnerstag kommuniziert werden.

Nur Getestete, Genesene und Geimpfte

An den Anlässen kommen gemäss Kuhn die Auflagen zum Tragen, welche der Bund aufgestellt hat. Der Bundesrat gibt vor, dass höchstens 600 Personen im Innern und 1000 im Freien erlaubt sind. Und gemäss der vorgegebenen Schutzkonzepte werden nur Getestete, Genesene und Geimpfte Einlass erhalten.

Im Baselbiet ist das Interesse der Veranstalter derweil deutlich kleiner. Auf Anfrage beim Krisenstab Baselland heisst es, dass bislang lediglich ein Gesuch eines Sportvereins eingegangen sei. Allerdings sei noch unklar, ob dieser Anlass im Rahmen einer Pilotveranstaltung durchgeführt wird oder ob er unterhalb dieser Besuchergrenze stattfinden kann.

