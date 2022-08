Umsetzung des Wohnschutzes – In Basel winkt ein Mietrabatt auf renovierte Wohnungen Die Initiative des Basler Mieterverbands wird auf eine Art und Weise umgesetzt, wie es ihm ganz und gar missfällt. Katrin Hauser

Frisch sanierte Basler Wohnungen locken schon bald mit Mietzinsvergünstigungen – nach fünf Jahren ist aber Schluss. Foto: Dominik Plüss

In Basel-Stadt winkt ein Mietzinsrabatt für Mieterinnen und Mieter, die frisch die Kündigung erhalten haben. Was sich paradox anhört, passiert gerade mit dem McDonald’s-Haus an der Greifengasse 15 im Kleinbasel. Die Liegenschaft ist zu einem Präzedenzfall für das neue Basler Wohnschutzgesetz geworden.