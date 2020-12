Corona-Impfstart – In Basel werden am 28. Dezember die ersten Covid-Impfungen gespritzt Nachdem Swissmedic einen Corona-Impfstoff zugelassen hat, wird in Basel noch im Dezember damit begonnen, Personen ab 65 Jahren und Pflegeheimbewohner zu impfen. Impfbeginn im Baselbiet noch unklar. Joël Hoffmann

Im Dezember beginnt Basel-Stadt mit den Corona-Impfungen Foto: KEYSTONE

Nachdem die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic am Samstag den Pfizer/Biontech-Impfstoff zugelassen hat, teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit, dass es mit der Impfaktion noch dieses Jahr starten möchte. Am 28. Dezember geht es los. «Da der Kanton Basel-Stadt nur eine begrenzte Anzahl Dosen des Impfstoffes erhält, braucht es eine Priorisierung. Der Kanton orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) und des BAG (Covid-19-Impfstrategie vom 16. Dezember 2020)», heisst es in der Mitteilung. Das bedeutet: In einer ersten Phase werden in Basel Personen ab 65 Jahren sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen geimpft werden. Die Basler Behörden betonen, dass die Impfungen freiwillig und gratis sind.

Wer sich impfen lassen möchte, muss vorab über eine Website oder Infohotline einen Termin buchen. Doch dazu wird das Gesundheitsdepartement erst am Montag genauere Informationen liefern. Dennoch sollen bereits ab Montag 10 Uhr Buchungen möglich sein. Geimpft wird im speziell dafür eingerichteten Zentrum in der Messe. Spontane Impfungen seien jedoch nicht möglich, sagt das Gesundheitsdepartement.

Für die Impfungen in Pflegeheimen sind mobile Impfgruppen vorgesehen. Doch die Abklärungen insbesondere auch mit den Hausärzten unter anderem seien etwas aufwändiger. das Gesundheitsdepartement wird am Montag die Altersheime genauer informieren.

Im Baselbiet beginnen die ersten Impfungen voraussichtlich im Januar im jetzigen Testzentrum Feldreben. Ein genaueres Datum ist gemäss Krisenstab noch nicht bekannt. Sollte Baselland noch vor Ende Jahr Impfdosen erhalten, so könnte man noch dieses Jahr mit mobilen Teams mit einer kleinen Anzahl Impfungen beginnen, wie es beim Krisenstab auf Anfrage heisst.