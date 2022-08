Wäre das Pilotprojekt eine Figur, würde es genau so aussehen. Bild: Getty Images/iStockphoto

Letzte Woche hatte ich wieder vier Ankündigungen von Pilotprojekten in meinem Posteingang. In den letzten Jahren ist das so eine Mode geworden. Alles Mögliche, von mobilen Beleuchtungen über Gratistests für Syphilis bis hin zu Fassadenbegrünungsformen (ein gutes Wort fürs Galgenmännchen-Spiel) wird uns neuerdings als Pilotprojekt verkauft. Als besonders einfallsreiches, innovatives Vorhaben also, das gross herausposaunt wird und bei Erfolg Dutzende Nachahmer nach sich ziehen soll.