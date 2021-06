Fünf Strassen betroffen – In Basel-Stadt werden weitere 214 Parkplätze abgebaut Bis Ende 2021 sollen Halteplätze verschwinden, um die Sicherheit für Velofahrende zu erhöhen. Im nächsten Jahr sollen 130 zusätzliche folgen.

Damit das Velofahren sicherer wird, verschwinden in der Stadt Basel weitere 214 Parkplätze. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Bis Ende Jahr werden im Kanton Basel-Stadt weitere 214 Parkplätze entlang der Tramgleise aufgehoben, um die Sicherheit für Velofahrende zu erhöhen. Betroffen sind Parkplätze in der Adlerstrasse, Allschwilerstrasse, Neubadstrasse, Neuweilerstrasse und an der Thiersteinerallee.

Bis Ende 2021 sollen jene Strassen sicherer werden, in denen der Abstand zwischen Parkplätzen und Tramgleisen weniger als 1,30 Meter beträgt und eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 gilt, teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag mit.

Anstelle der Parkplätze soll falls möglich ein Velostreifen markiert werden. Die entsprechenden Massnahmen werden am Samstag im Kantonsblatt publiziert. Nächstes Jahr sollen in einem dritten Schritt rund 130 weitere Parkplätze in der Stadt aufgehoben werden.

Das BVD hatte im September 2020 bekanntgegeben, rund 530 öffentliche Parkplätze entlang der Tramgleise aufheben und so die Sicherheit für Velofahrende erhöhen zu wollen. In einem ersten Schritt waren in den vergangenen Monaten 180 Parkplätze gestrichen worden. Betroffen waren unter anderem Parkplätze an der Austrasse, Bruderholzstrasse, Hammerstrasse, Zeughausstrasse und am Leonhardsgraben. Konkret wurden jene Parkplätze aufgehoben, bei denen der Abstand zwischen Parkplatz und Tramgleis nur einen Meter oder weniger beträgt.

Der Parkplatzabbau sorgte in jüngster Vergangenheit für eine emotionale Debatte und stiess auf viel Gegenwehr. Insbesondere das Gewerbe beklagte den Schwund der Parkplätze, wie etwa an der Allschwilerstrasse. Die IG Neubad reichte gar über 1700 Unterschriften gegen den Abbau ein. Genützt hat alles nichts – die Parkplätze verschwinden weiterhin in zügigem Tempo aus der Stadt.

SDA/Robin Rickenbacher

