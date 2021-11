Wahlrecht für Behinderte – In Basel-Stadt sollen alle wählen dürfen – oder doch nicht? Die Basler Regierung hat Vorbehalte gegen die Forderung nach politischen Rechten für alle Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. Leif Simonsen

Den Menschen mit Beeinträchtigung ist der Zugang zur Urne verwehrt. Das will der Grünen-Grossrat Oliver Thommen ändern. Foto: Dominik Plüss

Die Forderung des Basler Grünen-Grossrats Oliver Thommen ist weitreichend. Er will, dass alle erwachsenen Schweizerinnen und Schweizer in Basel-Stadt wählen und abstimmen dürfen. Derzeit werden Menschen mit psychischer oder geistiger Behinderung nicht zum Urnengang zugelassen. In der Kantonsverfassung steht, dass vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen ist, wer «wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten wird».

Dieser Ausschluss beruhe auf der zu generalisierten Vorstellung, dass Personen, die für die Bewältigung des Alltags auf den Schutz einer umfassenden Beistandschaft oder einer Vertretung angewiesen seien, zur politischen Meinungsbildung nicht fähig seien, meint Thommen. Allerdings gebe es auch unter diesen Menschen viele, die das Bedürfnis hätten und auch in der Lage seien, sich politisch zu betätigen.