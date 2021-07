Mehr Wohnschutz – In Basel-Stadt gilt bald ein Mietzins­deckel Die Regierung will überrissene Sanierungen verhindern und Massenkündigungen vorbeugen. Für die Kritiker kennt die neue Verordnung aber zu viele Ausnahmen. Eine Übersicht. Jan Amsler

Dramen wie am Schorenweg soll es in Basel künftig nicht mehr geben. Foto: Nicole Pont

Mieterinnen und Mieter in Basel-Stadt sind bald besser geschützt. Regierungspräsident Beat Jans (SP), Kantons- und Stadtentwickler Lukas Ott sowie Regula Küng, Leiterin der Fachstelle Wohnraumentwicklung, haben am Donnerstag eine neue Wohnraumschutzverordnung vorgestellt. Diese wird am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Damit soll vorzeitigen Sanierungen und preistreibenden Renovationen ein Riegel geschoben werden. Kritiker halten aber an der Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» fest, über die noch dieses Jahr abgestimmt werden soll.

Wie profitieren die Mieterinnen und Mieter?