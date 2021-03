Nächste Impfgruppe an der Reihe – In Basel sollen Personen über 65 Jahren ab April geimpft werden Das Gesundheitsdepartement erwartet im April eine grössere Impfstofflieferung. Daher wird nun geplant, der Bevölkerungsgruppe der 65- bis 74-Jährigen nächsten Monat Impftermine zu vergeben. Robin Rickenbacher

Die Impfkampagne schreitet voran: Im April soll die nächste Personengruppe in Basel geimpft werden. Foto: Samuel Schalch

Impfwillige zwischen 65 und 74 Jahren könnten in Basel schon bald eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach Angaben des Gesundheitsdepartements warten zwar noch 1500 Personen der priorisierten Bevölkerungsgruppe auf einen Impftermin, zudem steht bei Bewohnern von elf Heimen die Zweitimpfung noch aus.

Eine vorsichtige Abschätzung, wann die nächste Impfgruppe an der Reihe ist, gibt es aus Basel dennoch: «Wir haben kürzlich Angaben für eine grössere Impfstofflieferung im April erhalten», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements, auf Anfrage. Deshalb erstelle man nun eine Planung für den kommenden Monat. Termine würden aber erst vergeben, wenn der Impfstoff in der Schweiz eingetroffen und sicher sei, dass er in Basel ankomme. Die Termine werden also kurzfristig vergeben.

Im Baselbiet hatte man am Mittwoch mitgeteilt, dass ab Freitag auch Personen zwischen 65 und 74 Jahren zur Impfung zugelassen seien. Es handelt sich dabei um eine «formelle Zulassung», wie Roman Häring vom Kantonale Krisenstab sagt. Was bedeutet, dass diese Personen in den kommenden Tagen noch nicht mit einem Impftermin rechnen dürfen. Denn aktuell warten im Baselbiet noch 5000 Personen über 75 Jahren oder mit Vorerkrankungen auf einen Termin. Diese werden prioritär behandelt. Wann genau die jüngeren Personen an der Reihe sein werden, kann Häring zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Im Aargau ist man derweil schon etwas weiter. Wie der Kanton am Donnerstag verkündete, befinden sich auf der Warteliste von bestimmten Impfzentren nur noch wenige Impfwillige, die aufgrund des Alters oder einer Vorerkrankung Anspruch auf einen priorisierten Impftermin haben. Daher erhalten seit dieser Woche bereits Personen ab 65 Jahren eine Impfung, auch wenn sie keine Vorerkrankung haben. Personen aus der ersten Bevölkerungsgruppe werde dabei aber weiterhin bevorzugt behandelt