Reiche werden immer reicher – In Basel öffnet sich die Einkommensschere In den reichsten Quartieren Bruderholz, Bachletten und St. Alban sind die Einkommen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Die Verlierer wohnen im Klybeck und in Kleinhüningen. Leif Simonsen

Auf dem Bruderholz lag der Median des Reineinkommens 2018 bei 67’136 Franken – die Hälfte verdiente mehr, die Hälfte weniger. Schlusslicht ist das Klybeck, wo der Median bei 36’481 Franken lag. Foto: Pol Andri

Basel ist dank der Pharma eine der reichsten Städte der Welt. Davon profitieren aber nicht alle. Die Einkommensentwicklung in den reichsten und ärmsten Quartieren der Stadt verläuft nicht gleich. Dies zeigt eine Auswertung des Statistischen Amtes, welche die Steuerjahre 2009 bis 2018 umfasst. In den vier reichsten Quartieren Bruderholz, St. Alban, den Vorstädten sowie dem Bachletten ist der Median des Reineinkommens der Steuerveranlagungen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen – in den vier ärmsten Quartieren Clara, Klybeck, Matthäus und Kleinhüningen ist dieser Wert ähnlich geblieben oder wie im Fall der Klybeck-Bewohner zurückgegangen. Nicht berücksichtigt sind die Landgemeinden Riehen und Bettingen, die mit Basels Spitzenquartieren vergleichbar sind.

