Fitnessstudio in der Krise – In Basel laufen die Rollbänder trotz Konkurs weiter Die Indigo Fitness Schweiz AG hat Konkurs angemeldet. Doch das Fitnessstudio im Baloise-Park soll dennoch langfristig bleiben. Isabelle Thommen

Wegen der Corona-Pandemie standen die Laufbänder im Indigo Fitness im Baloise-Park mehrere Monate lang still. Foto: Lucia Hunziker

Die Indigo Fitness Schweiz AG meldete Anfang März in Basel Konkurs an. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Doch die Laufbänder und Hanteln im Baloise-Park bleiben in Betrieb. Und das soll auch so bleiben: «Obwohl auch der Indigo Fitness Club Basel durch die Pandemie sehr gelitten hat, war es immer klar, dass wir den Club in Basel unter allen Umständen weiterführen wollen», sagt Jonas Caflisch, Gründer und CEO der Indigo Fitness AG. «Dies, weil wir vom Potenzial des Standortes an bester Lage in Basel sehr überzeugt sind.»