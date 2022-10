Mit dem Velo auf dem Trottoir, obwohl ein paar Jahre älter als 12 … Foto: Nicole Pont

Basel leidet. In einem bislang kaum geschilderten Ausmass. Viel mehr als nur eine Handvoll Mitbürgerinnen und Mitbürger ist von der Progerie betroffen. Wie die Krankheit der vorzeitigen Alterung medizinisch korrekt heisst. Es sei eine «sehr seltene genetisch bedingte Erkrankung», lässt sich im Internet in Erfahrung bringen. Das Internet lügt! Sehr selten ist Progerie hier bei uns nicht, denn wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird beinahe täglich diese Erfahrung machen: Da meint man eine Frau so um die 50 zu sehen, dabei ist sie weniger als 12 Jahre alt. Da beobachtet man zwei Männer und denkt, sie seien so um die 30 – dabei sind auch sie noch keine 12 Jahre alt!