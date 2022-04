Wegen Bauarbeiten der SBB – In Basel fallen diverse Züge aus Seit Ostern gibt es weniger Direktverbindungen Richtung Bern und Tessin. Laut SBB handelt es sich um eine vorübergehende Einschränkung. Happig dürfte es im Sommer werden. Simon Bordier

Die SBB bitten Kundinnen und Kunden, den Online-Fahrplan vor jeder Reise zu prüfen. Archivbild: Nicole Pont

Über Ostern sind diverse Zugverbindungen von und nach Basel verschwunden. Betroffen sind Strecken zwischen Basel SBB und Bern, dem Tessin und dem Wallis. So fährt beispielsweise um 9.28 Uhr kein Intercity mehr nach Interlaken Ost, um 10.28 Uhr kein Eurocity nach Milano Centrale und um 14.28 Uhr kein IC nach Brig. Ein Leser wundert sich in einem Mail an diese Zeitung: «Basel, durch die SBB seit Jahren ‹vernachlässigt›, erleidet erneut einen Rückschlag, womit das Angebot, vor allem auch für Umsteiger, zunehmend unattraktiv wird.» (Lesen Sie auch zum Thema die Analyse «Wie die Planer beim Bahnhof SBB seit Jahren versagen».)

SBB-Sprecherin Jeannine Egi versichert jedoch auf Anfrage, dass es sich lediglich um eine vorübergehende Angebotsreduktion handle. Im Raum Luzern würden vom 19. April bis zum 5. Mai Fahrbahn- und Weichenerneuerungen ausgeführt. «Die dafür notwendigen Streckensperrungen führen zu Zugausfällen und Fahrplananpassungen im Regionalverkehr sowie auf der Nord-Süd-Achse», erklärt sie.

Weitere Engpässe

In der Region Basel habe man zudem Unterhalts- und Ausbauprojekte am Laufen, die ebenfalls zu Einschränkungen führten. Unter anderem sei die IC61-Verbindung nach Interlaken Ost betroffen. «Vom 18. April bis zum 1. Mai fallen die halbstündlichen IC61 während der Nebenverkehrszeiten zwischen Bern und Basel SBB in beiden Richtungen aus», erklärt Jeannine Egi. Will heissen: In den Nebenverkehrszeiten steht lediglich eine Direktverbindung nach Bern zur Verfügung.

Sind die grössten Einschränkungen in wenigen Wochen also schon wieder vorbei? Man sollte sich nicht zu früh freuen. Die SBB-Sprecherin macht auf «eine weitere, intensive Bauphase» ab Ende Mai bis Ende Juli aufmerksam. Über die entsprechenden Einschränkungen für die Reisenden würden die SBB circa Mitte Mai informieren. Die aktuelle Angebotsreduktion habe man über diverse Kanäle, unter anderem mit Mails an Abo-Besitzerinnen und -Besitzer, oder auch mittels Anzeigen auf Bildschirmen kommuniziert.



