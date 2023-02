Erdbeben in der Türkei – In Antakya herrschen Angst und Resignation Ein erheblicher Teil von Antakya, dem antiken Antiochia, ist durch das Erdbeben zerstört. Die Altstadt ist ein Ruinenfeld, und die Konkurrenz beim Wiederaufbau dürfte gross sein. Tomas Avenarius aus Antakya

Die Hoffnung weicht der Resignation. Wut und Zorn dürften folgen: Die stark zerstörte Stadt Antakya. Foto: Bernat Armangue (Keystone)

Als der braun-weisse Spürhund in weiten Sätzen vom Schuttberg hinunterläuft, geben die Retter endgültig auf. Die Feuerwehrmänner wissen nun, dass niemand mehr leben kann unter den Trümmern: «Der Hund schlägt an, wenn er Leben wittert», sagt einer. «Aber in den Hohlräumen, in die wir mit dem Richtmikrofon und der Kamerasonde geschaut haben, da tat sich nichts. Da roch es nach Tod.»