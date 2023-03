Tief gefallen und ungeschützt auf dem Boden aufgeprallt: Lori Lightfoot. Foto: Pat Nabong («Chicago Sun-Times», AP, Keystone)

Lori Lightfoot war 2019 mit 74 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin von Chicago gewählt worden, es war ein Triumph: die erste Schwarze, die erste Lesbe, die ihre sexuelle Orientierung offen lebte, kurz, ein Superstar, eine Retterin, die Hoffnungen weckte, wie sie das letzte Mal vielleicht Jesus angemeldet hatte. Vier Jahre später, am letzten Dienstag: der Absturz in die Hölle. Jetzt wollten nur 17 Prozent der Wähler noch etwas von ihr wissen, zwei andere Kandidaten zogen ihr davon. Die beiden Männer (schwarz und weiss) werden in einer Stichwahl die Sache unter sich ausmachen. Wenn eine Politikerin je so frei gefallen und so ungeschützt auf den Boden aufgeprallt war, dann Lori Lightfoot. Basejumping am Lake Michigan.