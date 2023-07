Für pralle Reifen – In Allschwil stehen 18 Velopump-Stationen zur freien Verfügung Die Morath AG machte der Baselbieter Gemeinde zum 125-Jahr-Firmenjubiläum ein Geschenk. Für den Unterhalt muss die Gemeinde aber selbst aufkommen. Linus Schauffert

Platte Reifen sollen in Allschwil möglichst selten werden. Symbolfoto: Getty Images / iStockphoto

Besonders die Rennvelofahrenden kennen es nur zu gut: Man fährt von zu Hause los, ist noch etwas im Stress und bemerkt erst nach einigen Metern, dass der Reifen zu wenig Luft hat und jede Unebenheit auf der Strasse ins Metall der Räder schlägt.

In solchen Fällen sind Allschwilerinnen und Allschwiler seit einiger Zeit im Vorteil. Denn ihnen stehen in ihrer Baselbieter Gemeinde 18 Velopumpstationen zur freien Verfügung, wie Telebasel am Dienstag berichtete.

60’000 Franken Budget

Bei den Pumpen handelt es sich um ein Geschenk der Morath AG, die ihr 125-Jahr-Firmenjubiläum feiert und ihrer Standortgemeinde ein Geschenk machen wollte. Dadurch mussten die Steuerzahlenden nicht für deren Anschaffung aufkommen. Die Spenglerei- und Flachdachfirma stellte ein Budget von 60’000 Franken zur Verfügung.

Die gelben Säulen sind vor allem bei Tramstationen, Schulhäusern und Einkaufszentren zu finden. Sollte an ihnen etwa kaputtgehen, ist die Gemeinde Allschwil aber für den Unterhalt zuständig. Dies war beispielsweise beim Wegmattenpark schon einmal der Fall, wo ein Kopfstück abgebrochen ist.

Die Gemeinde ist noch im Austausch mit der Herstellerfirma, um ein paar Kinderkrankheiten des Pumpenmodells zu beheben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.