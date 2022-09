Neue Sportanlage – In Aesch entsteht ein Park für Mountainbiker Zurzeit wird am ersten Mountainbike-Center der Nordwestschweiz gebaut. Das «Trailcenter Aesch» öffnet am 22. Oktober seine Tore. Linus Schauffert

Schon bald befahrbar: die Bahnen des «Trailcenter Aesch». Foto: Gemeinde Aesch

Am 22. Oktober eröffnet die Gemeinde Aesch ihre neuste Sportattraktion: das «Trailcenter Aesch», die erste Mountainbike-Anlage dieser Art in der Nordwestschweiz. Hier sollen Offroad-Biking-Liebhaber jeden Alters auf ihre Kosten kommen.

Die Trails der Anlage sind so konzipiert, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene fordernde Routen befahren können. Dafür gibt es fünf Bahnen, die allesamt andere Fähigkeiten schulen und fordern. Beispielsweise gibt es eine Balance-Zone, einen Stein- und Stufentrail oder einen Spitzkehren-Trail. Ziel des Projekts ist in erster Linie, neben dem Fahrspass auch das Erlernen einer guten Mountainbike-Fahrtechnik zu ermöglichen, um damit Unfälle vorzubeugen.

Letzter Schliff am 8. Oktober

Bevor die Anlage allerdings der Bevölkerung eröffnet werden kann, findet am Samstag, den 8. Oktober, ab 11 Uhr noch ein «Shape Day» statt, an dem die letzten Schliffe an den Strecken gemacht werden sollen. An diesem Tag ist das Trailcenter für alle offen, die mit anpacken wollen. Im Anschluss an das Shaping dürfen die Bahnen getestet werden.

Laut eigenen Angaben ist das Trailcenter Aesch das erste Trailcenter, das ökologische Aufwertmassnahmen von Beginn weg integral in die Planung mit aufgenommen hat. Neben den Trails würden auch verschiedene Mikro-Lebensräume geplant, welche die beinahe 8000 Quadratmeter, die bisher hauptsächlich als Fussballplatz genutzt wurden, aufwerten und Biodiversität gewährleisten sollen.

Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, den 22. Oktober, auf dem Areal der Sportanlage Löhrenacker statt. Von 10 Uhr bis 16 Uhr wird den Gästen ein Programm bestehend aus verschiedenen Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten geboten.

