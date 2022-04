Baustart für 150-Millionen-Projekt – In Aesch entstehen «mitten im Grünen» 228 neue Wohnungen Nachdem in Baselland mehrere Bauvorhaben abgeschmettert worden sind, wird in Aesch ein neues Quartier mit vier Wohnblöcken gebaut – nicht alle sind davon begeistert. Benjamin Wirth

In den vier neuen Gebäuden am nördlichen Rand von Aesch werden 228 Wohnungen gebaut. Visualisierung: Halter AG

Die Bagger sind vorgefahren, die Kräne aufgestellt. Am nördlichen Rand der Baselbieter Gemeinde Aesch wird in den kommenden zwei Jahren ein völlig neues Quartier erschaffen. Unweit des A18-Vollanschlusses entstehen vier Gebäude mit 228 Wohnungen – das Megaprojekt trägt den Namen Vivo.

Bis vor kurzem diente das 15’188 Quadratmeter grosse Areal der ehemaligen Grundeigentümerin Victus Real Estate AG noch als Materiallager- und Umschlagplatz. Inzwischen gehört das Grundstück der Balintra AG, einer Immobiliengesellschaft des UBS-Investmentfonds Sima, die in Basel-Stadt bereits den Claraturm gebaut hat. Gemeinsam mit der Bauherrin Halter AG und der Gemeinde Aesch lud die Firma am Montag zur Grundsteinlegung für das Projekt.

Augenmerk auf 40-Meter-Turm

Nachdem in Baselland mehrere Bauvorhaben an der Urne abgeschmettert worden waren, unter anderem auch der Aescher Dom, freute sich Gemeinderat Stephan Preiswerk (FDP) besonders, einmal über ein geglücktes Projekt zu sprechen. «Der Bau dieses Quartiers ist zurzeit eines der grössten Projekte im Kanton. Auch deswegen hat es einen sehr hohen Stellenwert», erläuterte er. Mit grossem Mehr hatte die Gemeindeversammlung im September 2019 den Quartierplan angenommen, ein Referendum blieb – ausnahmsweise – aus.

Weiter nach der Werbung

Die Überbauung unterstütze ausserdem den Leitsatz des Gemeinderats, der das Dorf «mitten im Grünen» zu einem Ort entwickeln wolle, an dem alle Generationen gerne wohnten, arbeiteten und sich erholten. «Wir sind sehr froh, dass die Bauherrin und der Investor dem Rechnung tragen», sagte Preiswerk.

Die Bagger sind vorgefahren, die Kräne aufgestellt: Am nördlichen Rand von Aesch wird in den kommenden zwei Jahren ein neues Quartier erschaffen. Foto: Benjamin Wirth Das Areal sei «städtebaulich sehr attraktiv», sagte Maik Neuhaus, Geschäftsführer Halter AG. Visualisierung: Halter AG Stephan Preiswerk, Maik Neuhaus und Martin Strub sowie weitere Vertreter der UBS-Investorenfirma Sima (von links) an der Grundsteinlegung für das Vivo-Projekt. Foto: Benjamin Wirth 1 / 3

Gemäss Angaben der Halter AG sollen 85 Prozent der Nutzungsfläche für Wohnräume genutzt werden. Insgesamt wird mit Ausgaben von rund 150 Millionen Franken gerechnet. Der auffälligste Bau ist der 40 Meter hohe Vivo-Tower, der eine Art Eingangstor zu Aesch markieren soll. Darin sind neben einem Café und gewerblichen Nutzungen 36 Appartements und 80 Mietwohnungen geplant. Weitere Wohnungen werden im sogenannten Vivo-Hof, im Vivo-Kamm und im Vivo-Qube errichtet.

Das Areal sei «städtebaulich attraktiv», sagte Maik Neuhaus, Geschäftsführer von Halter Gesamtleistungen, und fügte an: «Mit seinen teils öffentlichen Freiräumen kommt dem Quartier eine generationenverbindende Funktion zu.» Martin Strub, Portfolio-Manager des UBS-Investmentfonds Sima, ergänzte: «Wir investieren hier, weil Lebensraum geschaffen wird, in dem Leben und Arbeiten an einem Ort verbunden werden.»

«Der Grossraum Basel ist für uns sehr wichtig. Wir wollen hier weiter wachsen.» Martin Strub, Manager des UBS-Investmentfonds Sima

Aus der Bevölkerung gibt es jedoch auch kritische Töne. Der Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr meinte in den sozialen Medien, dass mit dem Vivo-Projekt wieder einmal «mit der grossen Kelle angerührt» werde, ohne dass dabei bezahlbarer Wohnraum entstehe. Am Montag erwiderte Strub: «Es ist ein Mix aus modernen, teureren Wohnungen und absolut bezahlbarem Wohnraum.» Dies sei sehr wichtig gewesen.

Zudem habe das Projekt «grossen» umweltfreundlichen Nutzen. Allerspätestens bis 2050 wolle man beim gesamten Gebäudepark klimaneutral sein. «Wir wollen 100 Prozent erneuerbare Energien», sagte Strub. Dafür würden etwa auch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes installiert.

Ein Blick in die Zukunft zeigt: Die UBS-Immobilienfirma will sich in der Region festsetzen. «Der Grossraum Basel ist für uns sehr wichtig. Wir wollen hier weiter wachsen», kündigte der Manager an.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor für den Grossraum Basel zuständig. Ausserdem ist er Mitglied des Teams Gemeinden. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.