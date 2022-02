Afghanische Flüchtlinge sitzen fest – In Abu Dhabi in Sicherheit, aber gefangen Sechs Monate nach der Luftbrücke von Kabul befinden sich 12’000 Afghanen auf der Flucht vor den Taliban in den Emiraten. Und die USA halten sie weiter hin. Thore Schröder aus Beirut

Afghanische Flüchtlinge am Flughafen von Abu Dhabi. Foto: AFP

Es war bereits Oktober, als Taliban-Angehörige das Auto von Abdul Sami Fayzi an einem Checkpoint in Kabul anhielten. Der Kampfsportler hatte ein Foto von sich hinter die Windschutzscheibe geklebt, bis wenige Wochen zuvor hatte ihm das Lob und Bewunderung eingetragen in Afghanistan. «Ich war ein Volksheld», sagt Fayzi im Gespräch über Skype aus Abu Dhabi, «dann kam der 15. August.»