Erster Corona-Fall vor einem Jahr – In 24 Stunden kippte die Stimmung Am 27. Februar 2020 wurde Covid-19 erstmals in Basel nachgewiesen, tags darauf die Fasnacht abgesagt. Die neue Wirklichkeit brach so schnell herein, dass die Vorstellungskraft kaum mithielt. Simon Bordier

Trotz Corona: Das Riesenrad der Basler Herbstmesse drehte sich auch 2020. Foto: Lucia Hunziker

Vor genau zwölf Monaten meldete der Kanton Basel-Stadt den ersten Corona-Fall. In jenen Tagen und Wochen überschlugen sich die Ereignisse. So waren viele Menschen noch Ende Februar 2020, kurz vor Fasnachtsbeginn, überzeugt, dass die «drey scheenschte Dääg» schon noch stattfinden würden. Die Pandemie schien weit weg; in China, in Italien, im Tessin. Doch dann war das Virus da – schneller als gedacht – und gab den Takt vor: Die Fasnacht wurde abgeschrieben, eine neue Zeitrechnung mit Lockdowns und Lockerungen begann. Hier nun, «zum ersten Geburtstag», die Chronologie, welche die Region bis heute in Bann hält: