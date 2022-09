Abstimmung im Grossen Rat – In 15 Jahren müssen die Basler CO₂-neutral sein Die Mehrheit des Grossen Rats unterstützt den Kompromiss «Netto null 2037». Die Klimaneutralität bereits bis 2030 zu erreichen, sei unrealistisch. Leif Simonsen

Der trockene Sommer hat auch in den Wäldern rund um Basel Spuren hinterlassen. Und einigen Politikern vor Augen geführt, wie schnell etwas unternommen werden muss. Foto: Dominik Plüss

Wenn im Grossen Rat Weltuntergangsszenarien gewälzt werden, dann geht es entweder um Parkplätze, um Velofahrer – oder ums Klima. Am Mittwoch stand Letzteres auf dem Programm. Es ging darum, was der kleine Kanton Basel-Stadt gegen den Klimawandel tun kann. Und vor allem wie schnell. Die Initianten der Klimagerechtigkeitsinitiative sind der Meinung, wir dürften gar keine Zeit verlieren. Sie wollen, dass der Ausstoss an Treibhausgasemissionen auf dem Kantonsgebiet bis 2030 auf netto null gesenkt wird. Will heissen: Es darf nicht mehr Kohlendioxid ausgestossen werden, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden kann.

Das ist sehr ambitioniert. Gestützt auf Untersuchungen des Bundes verursacht ein Basler jährlich über 16 Tonnen CO₂, davon rund 13 Tonnen direkt oder indirekt im Ausland. Etwa, indem er Kleider aus Vietnam kauft oder Tomaten aus Spanien. Indem seine Pensionskasse Investitionen in anderen Ländern tätigt oder er mit dem Flieger in die Ferien reist. Nur rund 3,5 Tonnen Kohlendioxid werden pro Person auf dem Kantonsgebiet verursacht. Hier soll der Hebel angesetzt werden. In der Verfassung soll verankert werden, dass der Kanton «im Rahmen seiner Kompetenzen» dafür sorgt, dass der Ausstoss an Treibhausgasemissionen auf null gesenkt wird und dass die Verwaltung «verbindliche Absenkpfade» definiert.

SVPler wähnt den Kanton als Geisterfahrer

Ein derart straffer Zeitplan ist in den Augen der SVP sowie einzelner Vertreter der LDP jenseits von Gut und Böse. SVP-Sprecher Beat Schaller beispielsweise ärgerte sich über die «Geisterfahrt» des Stadtkantons, der gleichzeitig das Gefühl habe, alle anderen befänden sich auf einer Geisterfahrt. «Schauen Sie sich um: Die ganze Welt baut Kernkraftwerke, aber bei uns herrscht ein Technologieverbot.» Mit der Initiative würden Zahlenspielereien gemacht, aber das Klima würde dadurch nicht geändert. Und überhaupt könne er der überhitzten Debatte nichts abgewinnen. In den vergangenen 90 Jahren sei die Zahl der Klimatoten weltweit um 95 Prozent gesunken.

Ein grosser Teil des CO₂-Ausstosses der Baslerinnen und Basler wird im Ausland verursacht. Foto: zvg/Regierung BS

Noch mehr triggerte allerdings André Auderset Rot-Grün, der behauptete, die Menschen «da draussen» hätten andere Sorgen als den Klimawandel. Eine Verankerung des Netto-null-Ziels in der Verfassung könne gar zur Folge haben, dass auf «undemokratischem Weg» Massnahmen ergriffen würden. «Wie man dieser Initiative nur im Ansatz zustimmen kann, kann ich nicht nachvollziehen», meinte der LDPler, der entgegen der Mehrheit seiner Fraktion gar nichts in der Verfassung verankern wollte.

Selbst Klimaturbo Jans für die langsamere Variante

Schaller, Auderset und Co. standen aber mit ihrer komplett ablehnenden Haltung allein da. Eine Mehrheit bis hin zur FDP und der LDP unterstützten eine Verfassungsänderung. Uneinig war Mitte-links indes darüber, welches Tempo bei der Umsetzung der Netto-null-Vorgabe angestrebt werden sollte.

Bemerkenswert: Der selbst ernannte Klimaturbo, Regierungspräsident Beat Jans (SP), warb dafür, das Ziel um zehn Jahre nach hinten zu verschieben. Der Gegenvorschlag sieht zwar ebenfalls vor, dass die Verwaltung bis 2030 klimaneutral wird. Jans vertrat aber den Standpunkt, dass das Netto-null-Ziel für die gesamte Bevölkerung in den nächsten rund sieben Jahren nicht erreichbar sei. «Das kann man auf demokratischem Weg nicht sozialverträglich hinbekommen», sagte er. Allein der Ausbau des Fernwärmenetzes brauche Zeit bis 2037. Auch sei davon auszugehen, dass 2030 «noch viele Autos mit Verbrennungsmotoren» herumfahren würden. Für die regierungsrätliche 2040er-Variante konnte Jans jedoch nur die FDP und die LDP gewinnen.

Menschen drohe gleiches Schicksal wie Dinosauriern

Der Mehrheit im Grossen Rat ist dieses Ziel zu wenig ambitioniert. Besonders die Grünen machten deutlich, was hier auf dem Spiel steht. Raffaela Hanauer sah, sollten keine Massnahmen ergriffen werden, das Ende der Menschheit vorher – analog zum Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Der Unterschied sei allerdings, dass die Klimaerwärmung menschengemacht sei und deshalb die Katastrophe noch abgewendet werden könne. Den Ernst der Lage beschwor auch der SP-Sprecher Daniel Sägesser herauf. Seine Fraktion plädierte jedoch für die Variante «Netto null 2037». Es handle sich vor dem Hintergrund des Energiegesetzes und dem Verbot der Ölheizungen in Basel-Stadt um ein «konsequentes» Ziel.

Die Mehrheit (54 zu 38 Stimmen) des Grossen Rats empfahl letztlich die Initiative zur Annahme. Noch deutlicher war die Empfehlung aber für den Gegenvorschlag, den die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission ausgearbeiteten hatte. Bei einem doppelten Ja empfehlen die Parlamentarier grossmehrheitlich, das Ziel «Netto null 2037» in der Verfassung zu verankern.

Und nach einer über dreistündigen Debatte konnte auch Grossratspräsidentin Jo Vergeat endlich aufatmen. Sie sei tapfer gewesen, meinte Vergeat. Nicht etwa, weil die Diskussion so lange gedauert habe. Sondern weil sie am liebsten selbst mitgeredet hätte.

Leif Simonsen ist seit Mai 2021 Redaktor im Regionalressort und Mitglied des Teams Politik. Mehr Infos

