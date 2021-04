Gefahr durch Vogelgrippe – In 13 Baselbieter Gemeinden müssen Hühner in Quarantäne Nach Vogelgrippefällen in Süddeutschland soll die Einschleppung des Virus mit präventiven Massnahmen verhindert werden. Betroffen sind unter anderem Gebiete im Kanton Baselland. Simon Bordier Basler Zeitung

Mit präventiven Massnahmen soll die Einschleppung des Vogelgrippevirus in die Schweiz verhindert werden. Symboldbild: Adrian Moser

Die Schweizer Behörden reagieren auf Vogelgrippefälle bei Hausgeflügel in Süddeutschland. So hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag vorbeugende Massnahmen angeordnet, um die Einschleppung des Vogelgrippevirus in die Schweiz zu verhindern. In drei Kantonen wurden durch das BLV Gebiete festgelegt, in welchen ab Samstag Massnahmen in Kraft treten.



Davon sind auch 13 Baselbieter Gemeinden betroffen, wie das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilt. Es handelt sich namentlich um Anwil, Arisdorf, Böckten, Buus, Hemmiken, Hersberg, Maisprach, Nusshof, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, Sissach und Wintersingen. In den Gebieten gelten folgende Regelungen:



Das Einstallen von neuen Herden und das Ausstallen von Herden sind verboten

Wenn Geflügel zum Schlachthof transportiert oder Geflügel ein- oder ausgestellt werden soll, ist eine Bewilligung durch die kantonalen Behörden nötig

Es dürfen keine Märkte und Veranstaltungen mit Hausgeflügel durchgeführt werden

Gülle und Mist von Hausgeflügel darf nicht aus den geregelten Gebieten verbracht werden

Dem Veterinärdienst müssen auffällige Häufungen von krankem oder verstorbenem Geflügel gemeldet werden

Des Weiteren haben alle Geflügelhaltungen, inklusive Hobbyhaltungen, registriert zu sein. «Alle Geflügelhalter, welche ihre Geflügelhaltung noch nicht registriert haben, sind aufgefordert, dies nachzuholen», betonen die Baselbieter Behörden. Das Meldeformular könne auf der Webseite des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen heruntergeladen werden. Zudem gelten auch für die ganze Schweiz Ausfuhrbeschränkungen für Hausgeflügel und Geflügelprodukte.

«Das Virus ist nach heutigem Erkenntnisstand nicht auf Menschen übertragbar», schreibt das Amt weiter. Nach wie vor handle es sich um präventive Massnahmen. Es seien in der Schweiz bisher keine Fälle der aviären Influenza bei Hausgeflügel aufgetreten.

