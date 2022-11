Carlos Henrique Cerqueira ist der Enkel von Henrique Sulz, dem ersten der Familie Sulz, der in die alte Kolonie einwanderte. Seine Mutter ist Emilia Sulz, die erste Lehrerin von Helvécia. Die Sulz sind die einzigen Schweizer Nachkommen, die noch im Dorf leben. Der Name Sulz lautete ursprünglich Schulz, wurde aber bei ihrer Ankunft in Brasilien falsch geschrieben.

Foto: Dom Smaz