Schweizer Baukonzern – Implenia erhält Grossauftrag in Norditalien Die Baufirma darf im südlichen Nachbarland eine Bahnstrecke errichten. Das Volumen des Auftrags beträgt rund 1,16 Milliarden Franken.

Implenia erhält einen Grossauftrag für Bau einer Bahnstrecke in Norditalien. Foto: Christian Beutler (Keystone/Symbolbild)

Implenia wird in Norditalien eine Bahnstrecke bauen. Das mit dem Zuschlag vergebene Teilstück schliesst auf der italienischen Seite der Alpen an den Brenner Eisenbahntunnel an, wie Implenia am Montag mitteilte. Das Volumen des Auftrags beläuft sich auf 1,07 Milliarden Euro (rund 1,16 Milliarden Schweizer Franken).

Auftraggeber ist Rete Ferroviaria Italiana. Implenia plant und baut das Projekt in einem Konsortium zusammen mit Partner Webuild Group. Die rechtskräftige Auftragserteilung unterliegt laut den Angaben noch einer 35-tägigen Einsprachefrist.

Die neue Bahnstrecke wird die Strecke Verona – Fortezza am südlichen Ende des Brenners grösstenteils unterirdisch vervierfachen und die Reisezeiten für Personen- und Güterzüge erheblich verkürzen, so Implenia weiter.

SDA

