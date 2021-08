Kolumne von Markus Somm - Impfzwang führt nicht zum Ziel

Wohl niemand in der Schweiz ist so impfskeptisch wie das Pflegepersonal: Pflegerinnen und Pfleger im Kantonsspital Freiburg helfen sich gegenseitig beim Anziehen der Schutzkleidung, bevor sie sich in den Bereich der Patienten mit Covid-19 begeben.

Foto: Alessandro della Valle (Keystone)