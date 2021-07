Replik auf Interview – Basler Philosoph spricht zwanghaft vom Impfzwang Der Ethiker Andreas Brenner findet es falsch, wenn man beim Impfobligatorium von einer Pflicht redet. Er nennt es Zwang – und das tut er fast schon zwanghaft. Meinung Simon Bordier

Wie stark darf der Staat in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen eingreifen? Aufnahme von einer Corona-Demo in Bern. Archivfoto: Manuel Zingg

Kaum haben wir das Licht der Welt erblickt, ruft die Pflicht: Eine Geburt muss von Gesetzes wegen dem Zivilstandsamt gemeldet werden. Im Lauf der Jahre wird aus dem meldepflichtigen Säugling ein schulpflichtiges Kind, dieses wächst mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem steuerpflichtigen Subjekt heran. Im Todesfall besteht wieder eine Meldepflicht. Kurzum: Das Pflichtenheft ist von Kindesbeinen an voll.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Doch eine Pflicht gehört aus Sicht des in Basel lehrenden Philosophen Andreas Brenner auf keinen Fall in dieses Heft: die Impfpflicht. Diese Pflicht sei streng genommen nämlich keine, so der Ethiker im BaZ-Interview: «Wir sollten hier nicht von einer Impfpflicht sprechen, sondern von einem Impfzwang.» (Lesen Sie dazu auch: «Mit Zwang gegen die Pandemie: Kommt die Impfpflicht?»)