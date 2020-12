Kolumne – Impfverweigerer schaden nicht nur der eigenen Gesundheit Wer sich nicht impfen lassen will, soll doch bitte auf ein Beatmungsgerät oder ein Intensivbett verzichten. Roland Stark

Schweizer Impfstart in Luzern: Jetzt geht es darum, dass viele sich an der über 90-Jährigen ein Beispiel nehmen. Foto: Keystone

Zu Beginn der Statistik über Sterbefälle - im Jahre 1876 – sind in der Schweiz ungefähr 200 von 1000 Babys gestorben, bevor sie das erste Lebensjahr vollendet hatten. Die Kindersterblichkeit ist heute glücklicherweise auf circa 3,5 von 1000 gesunken.

Diesen spektakulären Fortschritt verdanken wir weder obskuren Geisterbeschwörern noch dubiosen Homöopathien oder gar bunten Globuli, sondern ausschliesslich den enormen Anstrengungen von Wissenschaft und Forschung und den dadurch allgemein zugänglichen Impfungen. Verbunden mit verbesserter Hygiene und guter Ernährung.

Schon seit der Antike waren die Zivilisationen mit verschiedenen Epidemien konfrontiert, die häufig über mehrere Jahre andauerten: Pest, Cholera, Pocken oder Typhus. Als Begleiter von Hungersnöten und Kriegen sowie grossen Kälteperioden haben diese ansteckenden Krankheiten nacheinander – oder gemeinsam – gewütet und sind im Laufe der Jahrhunderte aufgetaucht und wieder verschwunden. Allein die Schwarze Pest hat in Europa in den Jahren 1347 bis 1352 rund 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung dahingerafft. Oder die Spanische Grippe von 1918, die in der Schweiz den Tod von 21’000 Menschen verursachte.

Zu viele Personen vernachlässigen ihren eigenen oder den Impfschutz ihrer Kinder aus purem Egoismus, Gedankenlosigkeit oder ideologischen Gründen.

Dank weltweit durchgeführten intensiven Impfkampagnen konnten die Pocken ausgerottet werden. Kinderlähmung oder Diphterie, die vor allem Kinder unter 5 Jahren betreffen, sind in den meisten Regionen der Welt ebenfalls unter Kontrolle. Selbst die sehr ansteckenden Masern treten nicht mehr auf. Das Gleiche gilt auch für Mumps, Röteln, Tuberkulose und Hepatitis B. Gegen mehr als dreissig Krankheiten werden mittlerweile Impfstoffe erfolgreich eingesetzt.

Unterdessen erhöhen aber die unaufhörlichen Bewegungen von Gütern und Menschen quer über den Planeten das Risiko. Dies gilt umso mehr, als zu viele Personen ihren eigenen Impfschutz oder den Impfschutz der Kinder aus purem Egoismus, Gedankenlosigkeit oder ideologischen Gründen vernachlässigen oder gar total verweigern. Die Impfrate fällt dann unter die Schwelle, die die Herdenimmunität gewährleistet. Daher sind in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten mehrere grosse Keuchhusten- (1994/1995) und Masern-Epidemien (2006 bis 2009) aufgetreten – Krankheiten, die eigentlich eingedämmt bleiben könnten.

Letztlich liegt es in der Hand jedes und jeder Einzelnen, der persönlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Wenn also erfreulicherweise bereits ab dem 28. Dezember 2020 der Pfizer/Biontech-Impfstoff gegen das Coronavirus in Basel-Stadt eingesetzt werden kann, ist es für dessen Erfolg entscheidend, dass sich möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner an der Aktion beteiligen. «Das wahre Geschenk ist nicht der Impfstoff», mahnt die «NZZ am Sonntag», «sondern die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Die Impfung ist ein Akt der Solidarität gegenüber kranken, schwachen und alten Mitmenschen. Impfen kostet uns nichts, ausser ein wenig Zeit. Gutes tun ist manchmal leicht.»

Verbohrten Impfgegnern empfiehlt der Professor für Humangenetik an der Saarland-Uni, Dr. Wolfram Henn, Mitglied des Deutschen Ethikrates, harte Konsequenzen zu ziehen und im Krankheitsfall freiwillig auf alle Notfallmassnahmen zu verzichten. Eine bewusste Provokation: «Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen.» Weiter rät er den Panikmachern, «mal ins nächste Krankenhaus zu gehen und ihre Verschwörungstheorien den Ärzten und Pflegern zu präsentieren, die gerade völlig ausgepowert von der überfüllten Intensivstation kommen. Die werden ihnen was husten …»

Das vergangene Jahr hat unsere Gesellschaft, vor allem auch viele Mediziner, Politikerinnen und Politiker, vor fast unvorstellbar schwierige Herausforderungen gestellt. Letztlich liegt es dann aber doch in der Hand jedes und jeder Einzelnen, der persönlichen Verantwortung gerecht zu werden. Kein Regierungsrat, kein Bundesrat und kein Virologe kann ihnen die Entscheidung abnehmen.