Was beanstanden Sie?

Das Bundesamt für Gesundheit schreibt zu den Nebenwirkungen der Impfung: «Das Risiko ernsthafter Komplikationen bei einer Erkrankung am Coronavirus ist um ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlichkeit schwerer Nebenwirkungen aufgrund der Covid-19-Impfung. Anders gesagt: Das Coronavirus ist die Gefahr, nicht die Impfung.» Diese Aussage können wir aber noch gar nicht machen, weil die Impfungen erst seit Ende Juli in grossen Studien an Menschen verabreicht werden. Die BAG-Kampagne ist von Impfbefürwortern für Impfbefürworter gemacht und will einem impfskeptischen Menschen erklären, warum er sich impfen lassen soll.