Vakzine gegen Corona – Impfmüdigkeit gefährdet maskenfreien Herbst Lassen sich in den kommenden Monaten die täglichen Impfquoten nicht steigern, droht im Herbst wegen der viel ansteckenderen Delta-Variante eine weitere starke Corona-Welle. Denis von Burg , Mischa Aebi

Noch vor einem Monat musste man in den Impfzentren Schlange stehen. Jetzt bleiben sie immer öfters leer, weil der Impf-Elan erloschen ist. Foto: Keystone

Erst 43 Prozent der Bevölkerung des Kantons Schwyz haben sich impfen lassen. Und derzeit kommen täglich nur noch etwa 20 Impfwillige dazu. Geht das so weiter, werden im Herbst gerade mal 48 Prozent der Schwyzerinnen und Schwyzer geimpft sein. Viel zu wenig für die Schwyzer Regierung: «Die nachlassende Impfbereitschaft bereitet gerade auch hinsichtlich der Ausbreitung der indischen Delta-Variante in Europa Sorgen», schreibt sie jetzt in einem Appell an die Bevölkerung.

Sorgen muss man sich nicht nur in Schwyz. Der Impfexpress Schweiz ist zum Bummler geworden. Das zeigt eine Umfrage der SonntagsZeitung in verschiedenen Kantonen. Das Land – kürzlich als Impfmeister gepriesen – spielt nur noch in der Amateurliga. In kaum einem Kanton ist bis im Herbst eine Impfquote von deutlich über 60 Prozent zu erwarten.