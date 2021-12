Corona-Proteste in Deutschland – Impfgegner nehmen Politiker direkt ins Visier Mit Aufmärschen vor Privathäusern versuchen deutsche Impfgegner, Politiker einzuschüchtern. Die Bildsprache der Demonstranten erinnert an die Nazis. Ist ein Dialog mit radikalisierten Protestteilnehmern noch möglich? Markus Basler, Constanze von Bullion, Ronen Steinke

«Die Dynamik besorgt mich»: In Greiz im Bundesland Thüringen stehen sich am Sonntagabend Polizisten und Teilnehmer eines sogenannten Spaziergangs gegen die Corona-Massnahmen gegenüber. Foto: Bodo Schackow (Keystone)

Gelassenheit ist jetzt also das Mittel der Wahl, auch wenn hinter den Kulissen die Unruhe wächst. Manuela Schwesig zum Beispiel, Ministerpräsidentin des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, stellte am Montagmorgen demonstrativ ein Bild von sich ins Netz, es zeigte sie scheinbar unbekümmert beim Joggen. «Sportlicher Start in die Woche», stand da. Sie habe die Uralt-Schnulze «Last Christmas» auf den Ohren, teilte die SPD-Politikerin mit. Nur das etwas angestrengte Lächeln verriet, dass die Stimmung schon mal vorweihnachtlicher gewesen sein dürfte bei den Schwesigs.