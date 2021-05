Covid-Impfung für Minderjährige – Jugendliche können sich impfen lassen – auch wenn die Eltern dagegen sind Wer entscheidet im Zweifelsfall: die Eltern oder die Kinder? Es kommt auf die Urteilsfähigkeit an, sagt das BAG. Iwan Städler

Geimpft! Dieser 13-jährige Amerikaner konnte sich schon Mitte Mai piksen lassen. Bald dürften auch Schweizer Teenager ab 12 Jahren soweit sein. Foto: AFP

Heute Freitag entscheidet die Arzneimittelbehörde der EU, ob sie den Impfstoff von Pfizer-Biontech auch für 12- bis 15-jährige freigibt. In der Schweiz wird die Zulassung in den nächsten Tagen erwartet. Schon bald können sich also auch diese Teenager gegen das Coronavirus schützen.

Wer aber entscheidet, ob ein Kind gepikst wird oder nicht? Diese Frage dürfte in etlichen Familien zu reden geben. Vor allem dort, wo sich Vater, Mutter und Kind nicht einig sind. Manche Eltern werden sich wohl auf den Standpunkt stellen, so lange das Kind minderjährig sei, liege der Entscheid bei ihnen.