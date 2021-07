Leitartikel zur Impfpflicht für Pflegende – Impfen – oder kündigen! Das Pflegepersonal soll Menschen helfen, nicht sie gefährden. Um neue Corona-Hotspots in Heimen und Spitälern zu verhindern, braucht es einen Impfzwang für die Angestellten. Meinung Alexander Müller

Das Pflegepersonal gerät wegen der Corona-Impfung unter Druck. Foto: Raisa Durandi

Keine andere Berufsgruppe hat die Folgen der Pandemie so hautnah miterlebt wie das Pflegepersonal in Altersheimen und Spitälern. Sie waren es, die unzählige Überstunden leisten mussten, um den Betrieb auch am Laufen zu halten, als sich die Betten der Intensivstationen beinahe bis zum letzten verfügbaren Platz füllten und das Coronavirus in den Altersheimen furchtbare Breschen schlug. Und sie waren es auch, die aus nächster Nähe das Leiden und Sterben in vielfacher Zahl miterleben mussten. Zu Recht haben die Pflegenden im vergangenen Jahr mehr Wertschätzung und mehr Lohn für ihre schwierige Arbeit verlangt.

