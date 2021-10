Corona-Demonstration in Basel – Impfbus beendet seine Tour vorzeitig Weil für Samstag zwei Kundgebungen angekündigt sind, verringert der Impfbus seinen letzten Einsatzslot von neun auf zweieinhalb Stunden. Nathalie Reichel

Der Impfbus beendet seine Tour in Basel am Samstag vorzeitig. Foto: Georgios Kefalas / Keystone-sda

Am Samstag macht der Basler Impfbus ein letztes Mal halt und beendet damit seine einmonatige Tour durch den Kanton. Allerdings mit einer spontanen Einschränkung: Der geplante Stopp an der Rheinterrasse, ursprünglich von 11 bis 20 Uhr, wurde «aufgrund der angekündigten Demonstrationen» auf 10 bis 12.30 Uhr verschoben, wie das Gesundheitsdepartement (GD) im Corona-Bulletin vom Freitag kommuniziert. Um 12.30 Uhr sei Impfende.

Weiter nach der Werbung

Dass gleich zwei Kundgebungen am Samstagnachmittag durch die Stadt ziehen wollen, dürfte beim GD für Unruhe gesorgt haben: «Wir wollen nicht Teil dieser Demonstrationen werden», teilt Mediensprecherin Anne Tschudin auf Anfrage mit.

Situation nicht abschätzbar

Zur Frage, ob spezifisch der Aufmarsch der Massnahmengegnerinnen und -gegner Grund für die Fahrplanänderung sei, möchte sich das Gesundheitsdepartement nicht äussern. «Die Situation ist schlicht nicht abschätzbar, wenn zwei Demonstrationen zur etwa gleichen Zeit in der Innerstadt angekündigt werden», so Tschudin. Das GD habe es deswegen als besser erachtet, die Einsatzzeiten des Samstags zu ändern. Das Impfzentrum ist morgen hingegen unverändert ab 10 Uhr für Impfungen mit Termin und von 12 bis 15 Uhr für Walk-ins geöffnet. «Diese Öffnungszeiten sollten mit dem bekannt gegebenen Start der angekündigten Demonstrationen vereinbar sein», so Tschudin.

Beim Impfbus handelt es sich nicht bloss um eine Änderung im Fahrplan, sondern um eine massive Kürzung des letztmöglichen, vom Bus angebotenen Zeitfensters für spontane Impfungen. Die verlorene Zeit wird weder nachgeholt noch anderweitig kompensiert. Auf die Frage hin, ob für das GD eine Alternative zur Kürzung infrage gekommen sei, betonte Tschudin, «dass der letzte Einsatztag ja nicht ganz abgesagt wurde».

Im Zusammenhang mit dem Impfbus seien bislang drei unvorhergesehene Ereignisse vorgefallen: ein Aufeinandertreffen mit einer grösseren Personengruppe und zwei kleine Aufeinandertreffen. «Wir standen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten, soweit das bei kontroversen Haltungen möglich war», sagt die GD-Mediensprecherin. Sicherheitspersonal sei an allen Einsatztagen stets anwesend – wie dies übrigens auch beim Impfzentrum der Fall ist.

Vielleicht später nochmals

Die vierwöchige Tour des Impfbusses durch den Kanton endet morgen planmässig. Bis Donnerstag haben gemäss Corona-Bulletin 1677 Personen diese Möglichkeit der Spontanimpfung in Anspruch genommen. Ein Fazit dazu und die Anzahl der im Impfbus verabreichten Vakzine kann das Gesundheitsdepartement erst am kommenden Dienstag liefern.

Ob der Impfbus nochmals in Basel unterwegs sein wird, steht mittlerweile noch nicht fest, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Tschudin: «Wir warten noch den Bundesratsentscheid betreffend der neuen Impfoffensive ab. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der Impfbus im Rahmen dieser Impfoffensive nochmals zum Einsatz kommt, doch wir erwarten vorerst die Rahmenbedingungen und haben noch nichts Konkretes dazu geplant.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.