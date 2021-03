Mehrzahl der Impfungen erst ab Juni – Impfanmeldung in Basel ab 16 Jahren möglich – viele müssen aber lange warten Das Gesundheitsdepartement bestätigt, dass sich Interessierte auf die Warteliste setzen lassen können. An der Reihenfolge der Impftermine ändert dies aber nichts. Robin Rickenbacher

Im Basler Impfzentrum können sich weiterhin nur Personen aus Risikogruppen impfen lassen. Peter Klaunzer (Keystone)

Am Mittwochmorgen bestätigte das Basler Gesundheitsdepartement offiziell, was zuvor bereits in diversen Medien kursiert war: Interessierte Personen können sich in Basel für einen Impftermin anmelden, unabhängig davon, ob sie zu einer Risikogruppe gehören oder nicht. Für eine Anmeldung berechtigt sind alle in Basel wohnhaften Personen ab 16 Jahren. Damit sind gar noch mehr Menschen eingeschlossen, als bisher angenommen worden war, war bis anhin meist von einem Mindestalter von 18 Jahren die Rede.

Anmelden kann man sich wie bis anhin über die Webseite des Basler Impfzentrums. Möglich mache dies eine Software des Bundes, die seit Mitte Februar im Impfzentrum eingesetzt wird, heisst es im Communiqué. Es war eigentlich auch bereits seit Mitte Februar möglich, sich als gesunde Person auf der Impfliste einzutragen. Nur hatten die Behörden dies bis anhin nie klar kommuniziert.

Esther Ammann, Leiterin des kantonalen Impfprojekts, zeigt sich erfreut über die breitere Zugänglichkeit der Warteliste: «Wir sehen das Bedürfnis der Bevölkerung, sich registrieren zu können und nicht konstant Informationen zu einer Registrierung oder Impfberechtigung abwarten zu müssen.» Allerdings wird sich an der Reihenfolge der impfberechtigten Personengruppen nichts ändern. Die Impftermine werden nach wie vor gemäss den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen vergeben. Geimpft werden Stand jetzt also weiterhin nur Personen über 75 Jahren und solche mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko. Ebenfalls prioritär behandelt wird das Gesundheitspersonal.

Personen auf Warteliste bereits fast verdoppelt

Das bedeutet, dass gesunde Personen, die sich bereits jetzt für eine Impfung registrieren, noch mehrere Wochen oder gar Monate auf den Impfstoff warten müssen. Somit erhalten Personen nach erfolgreicher Registrierung zwar eine Bestätigung, aber noch keinen definitiven Termin. Diesen gibt es erst, wenn die jeweilige Person gemäss national festgelegter Reihenfolge am Zug ist. Das Gesundheitsdepartement spricht davon, dass jüngere, gesündere Personen wohl erst im Juni einen Termin erhalten werden. Relevantester Faktor für das Impftempo ist die Impfstoff-Menge, welche der Kanton vom Bund erhält.

So sieht der Impfplan der Basler Behörden aus. Bild: Gesundheitsdepartement Basel-Stadt

Die Einteilung der registrierten Personen erfolgt laut Communiqué über die notwendigen Angaben wie Alter, Gesundheit und Patientenkontakt, aufgrund derer die Personen im System in Gruppen eingeteilt werden. Wer dann einen Impftermin erhält, kann diesen nicht verschieben und auch nicht anstatt im Impfzentrum in einer Apotheke oder Arztpraxis wahrnehmen, wo ab Mai ebenfalls Impfungen durchgeführt werden sollen.

Das Angebot zur Voranmeldung ist dennoch bereits auf grosses Interesse gestossen. Befanden sich am Montagabend noch 8800 Personen auf der Warteliste, waren es am Dienstagabend bereits 14’600.

Am Mittwoch feiert das Gesundheitsdepartement zudem ein kleines Jubiläum. Gemäss Angaben der Behörden erhält im Verlaufe des Tages die 10’000 Person eine Zweitimpfung, womit die Zahl der Menschen, die vollumfänglich gegen das Virus geschützt sind, in den fünfstelligen Bereich steigt.