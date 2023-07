Anwohner sind verärgert – Immobilien Basel-Stadt lässt Villa-Vorgarten vergammeln Eine über hundertjährige Föhre auf dem Areal des einstigen Tropeninstituts in Basel droht zu verdursten. Nach Anwohner-Protesten reagieren jetzt die Behörden. Martin Furrer

Verwahrlost, verdorrt, verkümmert: So präsentiert sich derzeit der Vorgarten des einstigen Tropeninstituts an der Socinstrasse 57 in Basel. Foto: Kostas Maros

Immobilien Basel-Stadt (IBS), eine Dienststelle des Finanzdepartements, besitzt und verwaltet zahlreiche Liegenschaften im Kanton. Sie schreibt in ihrem Leitbild: «Wir schaffen nachhaltige Werte – gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch».

Nun, mit der Ökologie scheint es IBS nicht immer so genau zu nehmen. Das zeigt sich derzeit im Quartier am Ring. Dort befindet sich an der Socinstrasse 57 die ehemalige Arztvilla «zur Föhre». Bis Anfang 2022 war an dieser Adresse das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (TPH) untergebracht, dem die Villa gehörte. Mittlerweile ist die Liegenschaft im Besitz von IBS.

Das derzeit leer stehende Gebäude ist stattlich. Der Anblick, der sich Passanten derzeit bietet, ist weniger prächtig. Der Vorgarten ist unter der Sommerhitze verglüht und wirkt verwahrlost. Der Rasen erinnert an ein Stück verbrannte andalusische Steppe. Die haushohe, über hundert Jahre alte Föhre, die dem Gebäude einst den Namen gab, scheint stark unter dem Wassermangel zu leiden. Abgestorbene, verdorrte Äste hängen über dem Trottoir. Auch die Pappel, die auf dem Grundstück steht, strotzt nicht gerade vor Vitalität.

So prächtig sah das Entree zum Tropeninstitut an der Socinstrasse 57 in Basel einst aus. Links im Bild die über hundert Jahre alte Föhre. Foto: David Haas

Anwohner machen sich Sorgen. «Dass man diesen einst wunderbaren Vorgarten derart vergammeln lässt, ist ein Skandal», nervt sich eine Frau, die vis-à-vis der Villa wohnt. «Als sich dort noch das Tropeninstitut befand, kümmerte sich ein Gärtner um die Anlage. Er hegte und pflegte sie liebevoll. Dass sie so heruntergekommen ist, macht mich traurig.»

In Sorge um die Föhre und die Pappel, die zu verdursten drohen, hatte sich eine andere Anwohnerin bereits am 26. Juni an Immobilien Basel-Stadt gewandt. Sie erhielt die Auskunft, man werde sich ums Problem kümmern. Nichts geschah. Am 5. Juli griff die Frau erneut zum Telefon. Wieder erhielt sie den Bescheid, man werde sich der Sache annehmen. Auch jetzt bewegte sich nichts.

«Für die Verzögerung entschuldigen wir uns.» Alena Kress, Kommunikationsbeauftragte Immobilien Basel-Stadt

Auf Nachfrage der «Basler Zeitung» schreibt Alena Kress, Kommunikationsbeauftragte bei IBS, der Garten sei «aufgrund eines Versehens unsererseits» nicht gepflegt worden. «Wir bedauern dieses Versäumnis sehr.» Später präzisierte sie, IBS habe ein Gartenbau-Unternehmen engagiert: «Nach der Kontaktaufnahme der Anwohnerschaft haben wir Massnahmen in die Wege geleitet, um die regelmässige Pflege des Gartens sicherzustellen. Für die darauffolgende Verzögerung entschuldigen wir uns. Sie lässt sich unter anderem mit der hohen Auslastung der Gartenbauunternehmen in den Sommermonaten begründen.»

Ab Donnerstag werde «der Garten gepflegt, bewässert und die Äste werden geschnitten. Wir stellen sicher, dass der Garten in Zukunft regelmässig gepflegt wird.»

Was mit der Villa «zur Föhre» passieren wird, ist laut IBS derzeit offen. Einst war geplant, dass das TPH, das derzeit gleich nebenan, an der Socinstrasse 55, sein Zentrum für Tropen- und Reisemedizin unterhält, in die Villa zurückkehrt. Dieser Plan sei «aus Platzgründen» verworfen worden, teilt Sabina Beatrice-Matter, Kommunikationschefin des TPH, auf Anfrage mit.

Das Zentrum für Tropen- und Reisemedizin des TPH – dort kann man sich vor oder nach Reisen in exotische Destinationen gesundheitlich beraten und impfen lassen – wird seine Dienste ab 12. Februar 2024 im Turmhaus am Aeschenplatz anbieten. Der Hauptsitz des THC mit rund 700 Forschenden und Mitarbeitenden befindet sich seit April 2022 im Bachgrabenareal in Allschwil.

