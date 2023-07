Tierheim schlägt Alarm – Immer mehr Schildkröten werden an Gewässern aufgegriffen Ab sofort nimmt das Tierheim an der Birs keine Schildkröten mehr entgegen. Die Lieferungen von Privatpersonen in den vergangenen Wochen haben seine Kapazitäten gesprengt. Sebastian Schanzer

An Gewässern in der Region sind zunehmend auch Schildkröten zu finden. Symbolfoto: Zoo Basel

Immer mehr Menschen liefern dem Tierheim an der Birs von der Stiftung Tierschutz beider Basel (TBB) Schildkröten ab, die sie gefunden haben – etwa in der Grün 80, im Allschwiler Weiher, beim St.-Alban-Teich oder beim Eisweiher in Riehen. Mittlerweile habe man derart viele Tiere aufgenommen, dass das Heim an seine Kapazitätsgrenzen stosse, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Zurzeit befänden sich über 40 Landschildkröten in Obhut – so viele wie noch nie.

Prekär sei die Lage sowohl bei Land- als auch bei Wasserschildkröten. In allen Schweizer Auffangstationen sei die Kapazitätsgrenze ausgeschöpft. Um dem Tierwohl und den rechtlichen Vorschriften zur Schildkrötenhaltung gerecht zu werden, dürften die bestehenden Gehege nicht überbelegt werden. Aus diesem Grund hat die Stiftung TBB für das Tierheim an der Birs einen Aufnahmestopp beschlossen. Man nehme keine weiteren Land- oder Wasserschildkröten auf.

Winter ist zu kalt für die Tiere

Personen, die auf Schildkröten treffen, sollen die Tiere am Fundort lassen, sich aber beim Tierheim melden oder direkt mit der Schildkröten-Interessengemeinschaft Schweiz (SIGS) Kontakt aufnehmen. Insbesondere die Rotwangen-Schmuckschildkröte gilt hier als problematisch, weil sie invasiv ist und den einheimischen Amphibien schadet. Seit 2008 ist das Halten von Rotwangen-Schildkröten verboten. Verboten ist auch das Aussetzen von Tieren generell.

Dass dem Heim vermehrt Schildkröten geliefert werden, sei bereits seit einigen Jahren der Fall. «Derzeit handelt es sich aber um eine Rekordzahl», sagt Geschäftsleiterin Béatrice Kirn. Schildkröten zu halten, sei eine anspruchsvolle Aufgabe, nicht zuletzt, weil die Tiere viel Platz und frisches Essen brauchten. Zudem würden sie ihre Halter oft überleben, weshalb beim Kauf auch die nachfolgende Pflege sichergestellt werden müsse.

In freier Natur können Schildkröten hierzulande nur schlecht überleben, wie die Zootierärztin Fabia Wyss sagt. Während der Sommermonate könnten die Tiere in geeigneter Umgebung zwar gut leben, im Winter sei es aber zu kalt für sie.





