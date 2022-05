Corona-Bilanz in beiden Basel – Immer mehr Junge suchen die Psychiatrie auf Psychiatrien in der Region Basel mussten im zweiten Pandemiejahr sogar neue Mitarbeiter einstellen, da überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche Hilfe brauchten. Benjamin Wirth

Die Psychiatrie Baselland (hier das Gebäude in Liestal) habe viele junge Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und akuter Selbst- und Fremdgefährdung behandeln müssen. Foto: Keystone

Die Psychiatrie Baselland hat 2021 deutlich mehr Menschen behandeln müssen als im Jahr zuvor. Wie die Klinik in einem Communiqué bekanntgibt, ist die Zahl der Patientinnen und Patienten um 8,2 Prozent auf 13'131 Personen angestiegen. Insgesamt verzeichnete die Psychiatrie Baselland 81'114 Pflegetage, was einem Anstieg um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Geschäftsjahr 2021 sei wie bereits 2020 von der Covid-19-Pandemie geprägt gewesen, heisst es in der Mitteilung. Dies habe sich besonders deutlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gezeigt. Die Psychiatrie Baselland habe viele junge Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und akuter Selbst- und Fremdgefährdung behandeln müssen. Insgesamt stiegen die Fallzahlen in diesem Bereich um 5,6 Prozent auf 3711 an.

Dieser Mehraufwand habe auch steigende Mitarbeiterzahlen zur Folge gehabt. Diese nahmen um 7,2 Prozent auf 1157 Personen zu. Entsprechend ist auch der Betriebsaufwand angestiegen, nämlich um 8,4 Prozent auf 104,3 Millionen Franken. Der Ertrag ist um 8,1 Prozent auf 109,2 Millionen Franken angestiegen, woraus ein Jahresgewinn von 1,2 Millionen Franken resultierte.

Auch UPK Basel mit mehr Arbeit

In Basel-Stadt zeigt sich ein ähnliches Bild. In den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK Basel) wurden im stationären Bereich im vergangenen Jahr insgesamt 110'417 Pflegetage geleistet. Das sind rund 4,4 Prozent mehr als im 2020, wie es in einem Communiqué heisst.

Bei einem Ertrag von 146,3 Millionen Franken habe man einen Gewinn von 7,1 Millionen erwirtschaftet, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Der Ertrag belief sich auf 146,3 Millionen Franken. «Der gute Abschluss ist unter anderem auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen», heisst es in der Mitteilung. Die UPK Basel verzeichneten im stationären Bereich 2775 Austritte. Das sind 13 mehr als im Vorjahr.

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sei die Klinik besonders bei Kindern und Jugendlichen gefordert gewesen, schreibt die UPK Basel weiter. Für deren Behandlung habe man neue Mitarbeiter einstellen müssen. Konkrete Zahlen werden dazu keine genannt.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor für den Grossraum Basel zuständig. Ausserdem ist er Mitglied des Teams Gemeinden. Mehr Infos @beniwirth

