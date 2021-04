Zu Besuch im Fachgeschäft für Wolle und Mercerie – Immer mehr Junge frönen dem Stricken – besonders während Corona Herkömmliche Klischees über das Stricken haben ausgedient, sagt Marlis Candinas, die das «Zum roten Faden» in Basel führt. Sie beobachtet den Trend, dass in der Pandemie auch die jüngere Generation mit Nadel und Garn zunehmend kreativ wird. Julia Gisi

Marlis Candinas verkauft in ihrem Geschäft alles, was das Herz für Strick- und Nähbegeisterte begehrt. Foto: Nicole Pont

Im vergangenen Corona-Sommer sorgte ein Video zu Sänger und Teenie-Schwarm Harry Styles für Furore. Für einmal standen aber weniger seine Gesangskünste im Mittelpunkt, sondern viel mehr das, was er wenige Monate zuvor an einer Probe für die «The Today Show» getragen hatte – eine regenbogenfarbige Patchwork-Strickjacke. Das Designerstück kostet im Original weit über 1000 Franken. Für Normalsterbliche viel zu teuer. So machte sich ein Fan daran, das Modell selbst nachzustricken. Von dem fertigen Stück kreierte sie ein kurzes Video, stellte es auf die Social-Media-Plattform Tiktok – und löste damit ein Lauffeuer aus. Weltweit taten es ihr andere Fans gleich. Sie nahmen Mass, strickten Masche um Masche, Reihe um Reihe und teilten schliesslich ihre Kreationen ebenfalls online. Über 61 Millionen Mal wurde der Hashtag #HarryStylesCardigan bis heute verwendet.

Was sich an diesem Beispiel aus der digitalen Welt so deutlich zeigt, ist längst auch in der «realen» Welt spürbar, konkret im Basler Detailhandel: «Das Klischee, dass Stricken nur etwas für ältere Damen ist, kann man getrost aufgeben», bestätigt Marlis Candinas. Die gelernte Handarbeitslehrerin führt seit letztem Oktober das Geschäft «Zum roten Faden» in Basel, das alles, was es fürs Stricken, Häkeln und Nähen so braucht, im Sortiment führt. Von Wolle in allerlei Sorten und Farben über Strickzubehör und Nähartikel bis hin zu Fachliteratur und kleineren Strickwaren. In ihrem Laden beobachtet Candinas, dass vermehrt auch junge Leute dem Stricken frönen – speziell während Corona: «Jetzt kommen viele hierher, die vor der Pandemie entweder keine Zeit oder keinen Zugang zum Stricken gehabt haben», sagt die gebürtige Bündnerin. Viele nutzten den Moment, um kreativ zu sein. «Unsere jüngste Kundin ist zehn Jahre alt – ab dann ist fast jede Alterskategorie vertreten.» Zudem beschränke sich die Strickerei nicht mehr nur auf Frauen: «Auch Männer sind diesbezüglich aktiver geworden.»

Nach Corona: Workshops für die Kunden

Zu den grossen Trends bei «Zum roten Faden» gehört aktuell alles, was mit der Knüpftechnik Makramee zu tun hat. «Bei Anfängern sehr populär sind zudem Spültücher – die sind zum Stricken sehr einfach und übersichtlich», erklärt Candinas. Und immer der Renner seien Strickanleitungen und -material für Wollsocken.

Sie selbst begleitet das Stricken schon ihr ganzes Leben. Vor 20 Jahren ist die 43-Jährige von ihrer Heimat in Graubünden nach Basel gezogen. Nicht nur weil es hier flach sei, wie Candinas mit einem Lachen sagt, sondern auch, um Modedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst zu studieren. «Lange habe ich dort nach dem Studium weitergearbeitet. Und bevor ich letztes Jahr den Laden von meiner Vorgängerin übernommen habe, habe ich zudem an der Berufsfachschule Strick- und Häkelunterricht gegeben.» Etwas, das sie künftig auch gerne in ihren Laden einfliessen lassen möchte: «Sobald die Situation mit Corona wieder unter Kontrolle ist, möchten ich und mein Team Workshops veranstalten, wo wir zusammen mit unseren Kunden auch kreativ sein können», so Candinas.

Nach und nach entsteht ein Bild

Bis es so weit ist, muss sie sich zwar noch ein wenig gedulden. Aber untätig ist sie nicht geblieben. «Wir haben uns ein Projekt ausgedacht, das wir selbst in Zeiten von Corona zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden durchführen können», erklärt die 43-Jährige. «Die Idee ist, dass alle, die mitmachen wollen, bei uns an der Kasse ein nummeriertes Paket mit einem Knäuel Wolle und einer Anleitung abholen.» Mit der Wolle werde zu Hause ein kleines Quadrat gestrickt, das wieder in den Laden zurückgebracht werde. «Wir hängen dieses sogenannte Strixel dann an den vorgesehenen Platz in unserem Schaufenster – zusammen mit den anderen Quadraten ergibt sich nach und nach wie mit einzelnen Pixeln ein Bild.»

Candinas hofft, bis am 12. Juni damit fertig zu sein. Denn dann ist «Weltweiter Tag des öffentlichen Strickens», an dem Strick-Begeisterte von überallher zusammen ihrem Hobby frönen. «Das Ziel ist, die einzelnen Strixel zu einer Decke zusammenzunähen und für einen guten Zweck zu versteigern.»

Ein prüfender Blick ins Schaufenster zeigt – das Bild nimmt bereits Formen an. Es ist also auch in der «realen» Welt möglich: ein Gemeinschaftsprojekt in der Pandemie. Und das ganz ohne Hashtag.

