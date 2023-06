Gegen «ungute Gruppendynamik» – Immer mehr Basler Schulen stellen Primarklassen nach drei Jahren neu zusammen Durch Klassenwechsel können Kinder ihre sozialen Fertigkeiten entwickeln, sagt ein Schulpsychologe. Manche Kinder seien damit aber überfordert. Sebastian Schanzer

Ein Kind steht vor seinem künftigen Sitzplatz im Klassenzimmer. Symbolfoto: Christian Merz

Klar habe sie sich dafür eingesetzt, dass ihr Sohn nach dem Kindergarten mit seinen wichtigsten «Gspänli» in dieselbe Schulklasse komme. «Immerhin geht es um die nächsten sechs Jahre in seinem Leben», sagt im Gespräch mit dieser Zeitung eine Mutter, die auch an einer Primarschule in Basel unterrichtet. Sie habe schon mitbekommen, wie Kinder darunter leiden würden, wenn sie sich in ihrer Klasse nicht «am rechten Ort» fühlten, und nennt ein Beispiel: «Wenn sich Schülerinnen und Schüler in einer Klasse bereits aus dem Kindergarten kennen, wird es für Aussenstehende sehr schwierig, sich in das zusammengeschweisste Team zu integrieren.»