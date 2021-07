Hochwasser-Alarm in Basel – Immense Wassermassen strömen durch die Region In Basel ist wegen dem Hochwasser der Rhein für die Schifffahrt gesperrt worden.

Unter Wasser: Der Steg der Basler Rheinpolizei ist derzeit nicht zugänglich. Foto: Nicole Pont Die Boote bleiben heute an der Boje. Foto: Nicole Pont Aber die Ueli-Fähre hat es immerhin an das andere Ufer geschafft. Foto: Nicole Pont 1 / 7

Die vielen Niederschläge der letzten Tage haben die Pegelstände der Gewässer in der Region Basel stark ansteigen lassen. In der Nacht auf Freitag schwoll der Rhein dermassen an, dass die in Basel die Hochwassermarke IIa überschritten worden. Damit sind die Schifffahrt und der Fährbetrieb auf dem Rhein zwischen Rheinfelden und der Schleuse in Kembs (F) bis auf Weiteres eingestellt.

Der Pegelstand bei Basel Rheinhalle wurde am Freigagmorgen bei 850 Zentimeter gemessen. Bei 820 cm liegt die für die generelle Sperrung der Schifffahrt massgebliche Hochwassermarke IIa, bei der jeweils die Schifffahrt zwischen Rheinfelden und der Schleuse Kembs eingestellt wird. Bereits ab einem Pegelstand ab 790cm ist jeweils für die Grossschifffahrt zwischen der Mittleren Brücke in Basel und Birsfelden sowie für die Kleinschifffahrt und den Fährbetrieb zwischen Basel und Rheinfelden Schluss.

Hochwasser in Basel. Der Pegel ist zu hoch für die Schifffahrt. Video: Nicole Pont

Bei 930cm würde der kantonale Hochwasseralarm aktiviert. Dieser Wert dürfte aber nicht überschritten werden. Laut Prognose dürfte der Höchststand am Freitag kurz vor dem Mittag erreicht worden sein. Gemäss Wasserstandsvorhersage des Bundesamts für Umwelt dürfte sich die Hochwasserlage jedoch erst im Verlauf des Samstags wieder substantiell beruhigen.

Das Hochwasser sorgte entlang des Rheins für eindrückliche Bilder. In Rheinfelden war die das Inselchen im Altstadt überflutet. Nur noch die Bäume ragten aus dem Wasser.

Erst vor zwei Wochen waren zahlreiche Strassen im Oberbaselbiet unter Wasser. Die Wassermassen hatten damals zu zahlreichen Schäden in der Region geführt.

SDA/amu

