«The Batman»-Star Zoë Kravitz – Im zweiten Anlauf zum Erfolg Über zehn Jahre musste Zoë Kravitz auf ihren Durchbruch warten. Jetzt zeigt sie ihre Qualitäten gleich in mehreren Filmen. Hans Jürg Zinsli

Zoë Kravitz bei der «The Batman»-Premiere im Februar 2022 in London. Foto: Keystone

«Selina, wirf dein Leben nicht einfach weg.» – «Keine Angst, ich habe neun davon.» Schon cool, was diese Catwoman Batman im jüngsten Superhelden-Abenteuer entgegenschleudert. Und wie sie überhaupt sehr eigenmächtig entscheidet, wann und mit welchen Mitteln sie der versammelten Ganovenschaft in Gotham zu Leibe rückt.

Weiter nach der Werbung

Neben Robert Pattinson ist Zoë Kravitz der grosse Hingucker im Kino-Blockbuster «The Batman». Mit zäher Geschmeidigkeit und kämpferischem Schwung spielt sie sich in die Herzen der Zuschauer. Wobei die 33-Jährige auch im Filmbusiness einige Zähigkeit an den Tag legen musste, denn im Grunde wäre ihr Durchbruch viel früher fällig gewesen.

Kravitz, die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet, ergatterte erste kleine Rollen, als sie noch in der Highschool war: Neben Catherine Zeta-Jones spielte sie 2007 in der Romcom «No Reservations» und neben Jodie Foster im Thriller «The Brave One». Bald darauf wurde sie für Hauptrollen in Independentfilmen besetzt, sang in den Bands Elevator Fight und Lolawolf und sorgte als Model für Aufsehen.

So schien es nur eine Frage der Zeit, bis Kravitz zum A-List-Star aufsteigen würde. Doch dann stand ihr immer jemand anderes vor der Sonne – in «Mad Max: Fury Road» wars Charlize Theron, in der «Divergent»-Trilogie Shailene Woodley und in der Serie «Big Little Lies» Nicole Kidman und Reese Witherspoon.

Endlich wieder eine Hauptrolle

Doch Kravitz übte sich in Geduld – bis jetzt. Denn jetzt hat die US-Amerikanerin einen richtigen Lauf. Fast gleichzeitig mit «The Batman» ist der HBO-Thriller «Kimi» erschienen, und da spielt Kravitz zum ersten Mal seit elf Jahren wieder eine Hauptrolle. Und wie!

Von fesselnder Intensität: Zoë Kravitz im Film «Kimi» (2022). Foto: PD

Im Film von Steven Soderbergh verkörpert sie die Tontechnikerin und Voice-Stream-Interpretin Angela, die wegen einer Angststörung ihr Apartment nicht verlassen kann. Doch dann glaubt die von innerer Anspannung getriebene Frau mit den blauen Haaren, einen Mord auf einem Soundmitschnitt gehört zu haben, was bald Auftragskiller auf den Plan ruft und Angela zwingt, im Panikmodus durch die Stadt zu irren.

Wie Zoë Kravitz das macht, wie sie die Wände entlangschleicht, Schutz sucht und sich immer wieder verteidigt, ist von fesselnder Intensität. Und man würde gern mehr sehen von ihr, natürlich, aber erst mal muss man sich gedulden. Denn die vielseitige Künstlerin treibt gerade ihr erstes Filmprojekt namens «Pussy Island» voran, in dem sie nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin tätig ist. Auf dass ihr nie mehr jemand vor der Sonne steht.

Hans Jürg Zinsli hat Germanistik und Journalismus in Fribourg studiert und begann 1998 als Kulturredaktor zu arbeiten. 2018 erhielt er den Prix Pathé (Tout court) für Filmpublizistik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.