Abo Mein Tagebuch Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts

Aida Kanoute (15) ist als Handball-Torhüterin für den ATV/KV Basel sowie für die HSG Leimenthal aktiv. Der BaZ erzählte sie von ihrer ersten Woche in der neu gegründeten Handball-Akademie im OYM in Cham, in der sie von nun an trainiert und zur Schule geht.