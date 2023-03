Oscars 2023 – Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Oscars Diese Nacht werden in Los Angeles die 95. Oscars verliehen. Mit elf Nominierungen geht «Everything Everywhere All at Once» als Spitzenreiter ins Rennen. Denise Jeitziner UPDATE FOLGT

Das Wichtigste in Kürze Infos einblenden In der Nacht auf den 13. März 2023 findet in Los Angeles die 95. Oscar-Verleihung statt.

US-Comedian Jimmy Kimmel moderiert die Show zum dritten Mal – und hat die Bühne mit einem Fallschirm betreten. Auch Esel Jenny betrat die Bühne.

Mit elf Nominationen ist «Everything Everywhere All at Once» der grosse Favorit, gefolgt von «All Quiet on the Western Front» und «The Banseehs of Inisherin» mit je neun Nominationen.

Der rote Teppich fehlte dieses Jahr zum ersten Mal seit den Sechzigerjahren. Die Prominenten schritten über einen champagnerfarbenen Teppich.

Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan

Freute sich so sehr, dass er während seiner Rede durchheulte: Ke Huy Quan. KEYSTONE

Judd Hirsch aus «The Fabelmans» hat Geschichte geschrieben: Er stellte einen neuen Rekord für den längsten Abstand zwischen den Oscar-Nominierungen auf: 41 Jahre und 341 Tage. 1980 wurde er für seine Rolle in «Ordinary People» als bester Nebendarsteller nominiert. Den Oscar gewann jedoch Ke Huy Quan aus «Everything Everywhere All At Once», der auf der Bühne heulte und schneuzte. «Mama, ich habe gerade einen Oscar gewonnen!» Er habe seinen Traum beinahe aufgegeben, aber seine Frau habe an ihn geglaubt. Sein Rat in die Runde: «Glaubt an eure Träume!»

Beste Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis

Zuerst fluchte sie, dann vergoss sie Tränen: Jamie Lee Curtis. KEYSTONE

«Shut up!» waren die ersten Worte, die Jamie Lee Curtis («Everything Everywhere All at Once») als erstes sagte, als ihr Name verkündet wurde. Danach sagte sie zum Publikum: «Hört auf mit Klatschen, ich hab nur 45 Sekunden.» Als sie ihrem Mann, ihren Töchtern und ihren verstorbenen Eltern dankte, musste auch sie weinen – und kopierte Ke Huy Quans Spruch: «Ich habe gerade einen Oscar gewonnen!»

Bester internationaler Film: «All Quiet On The Western Front»

Ist auch in der Kategorie «Bester Film» nominiert: «All Quiet On The Western Front».

Beste Kamera: James Friend für «All Quiet On The Western Front»

James Friend («All Quiet on the Western Front») konnte den Oscar für die beste Kamera in Empfang nehmen. Foto: Keystone

Mandy Walker hätte die erste Kamerafrau werden können, die jemals die Kategorie «Beste Kamera» gewinnt. Das muss noch warten: Das Rennen machte James Friend für seine Arbeit in «All Quiet On The Western Front».

Bester Dokumentarfilm: «Navalny»

Daniel Roher aus «Navalny» nimmt die Trophäe entgegen. Später richtete Nawalnys Frau Julija (in der roten Robe) ein paar Worte an ihren inhaftierten Mann. Foto: KEYSTONE

Die Hauptperson des Dokumentarfilm-Siegers «Navalny» ist der inhaftierte Alexei Nawalny. Seine Ehefrau Julija trat ans Mikrofon und sagte: «Mein Ehemann ist im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er die Demokratie verteidigt hat. Ich träume vom Tag, an dem du frei sein wirst. Bleib stark, mein Lieber.»

Nominierte «Bester Dokumentarfilm»

«Navalny» von Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller und Shane Boris

«All That Breathes» von Shaunak Sen, Aman Mann und Teddy Leifer

«All The Beauty And The Bloodshed» von Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin und Yoni Goluov

«Fire of Love» von Sara Dosa, Shane Boris und Ina Fichman

«A House Made of Splinters» von Simon Lereng Wilmont und Monica Hellstrom

Bester Animationsfilm: «Guillermo del Toro's Pinocchio»

Nominierte «Bester Animationsfilm»

«Guillermo del Toro's Pinocchio» von Guillermo del Toro

«Marcel the Shell With Shoes on» von Dean Fleischer

«Turning Red» von Domee Shi

«Puss in Boots: The Last Wish» von Joel Crawford

«The Sea Beast» von Chris Williams

Bestes Make-up und Haar: «The Whale»



Ist kaum wiederzuerkennen in seinem Fettanzug: Brendan Fraser in «The Whale». Dafür gab es einen Oscar für bestes Make-up und Haar.

Nominierte «Bestes Make-up und Haar»

Bester Kurzfilm: «An Irish Goodbye»

Nominierte «Bester Kurzfilm»

«An Irish Goodbye» von Tom Berkeley und Ross White

«Ivalu» von Andres Walter und Rebecca Pruzan

«Le Pupille» von Alice Rohrwacher und Alfonso Cuarón

«Night Ride» von Eirik Tveiten und Gaute Lid Larssen

«The Red Suitcase» von Cyrus Neshvad

Bestes Kostümdesign: Ruth Carter für «Black Panther: Wakanda Forever»

Nominierte «Bestes Kostümdesign»

Bester Dokumentar-Kurzfilm: «The Elephant Whisperers»

Bester animierter Kurzfilm: «The Boy, The Mole, The Fox and The Horse»

Bester Film: noch offen

Zehn Filme sind für die Kategorie «Bester Film» nominiert. Foto: Keystone

Nominierte «Bester Film»

Beste Hauptdarstellerin: noch offen

Eine von ihnen wird gewinnen: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams oder Michelle Yeoh (von links). Foto: Keystone

Nominierte «Beste Hauptdarstellerin»

Bester Hauptdarsteller: noch offen

Einer von ihnen gewinnt: Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal oder Bill Nighy (von links). KEYSTONE

Nominierte «Bester Hauptdarsteller»

Beste Regie: noch offen

Nominierte «Beste Regie»

Bestes originales Drehbuch: noch offen

Nominierte «Bestes originales Drehbuch»

Bestes adaptiertes Drehbuch: noch offen

Nominierte «Bestes adaptiertes Drehbuch»

Bester Song: noch offen

Nominierte «Bester Song»

«Applause» aus «Tell It Like A Woman» von Diane Warren

«Hold My Hand» aus «Top Gun: Maverick» von Lady Gaga und Bloodpop «Lift Me Up» aus «Black Panther: Wakanda Forever» von Tems, Rihanna, Ryan Coogler und Ludwig Goransson «Naatu Naatu» aus «RRR» von M. M. Keeravaani und Chandrabose

«This Is a Life» aus «Everything Everywhere All at Once von Ryan Lott, David Byrne und Mitski

Beste Musik: noch offen

Nominierte «Beste Musik»

Bester Schnitt: noch offen

Nominierte «Bester Schnitt»

Bestes Szenenbild: noch offen

Nominierte «Bestes Szenenbild»

Bester Ton: noch offen

Nominierte «Bester Ton»

Beste visuelle Effekte: noch offen



Nominierte «Beste visuelle Effekte»





